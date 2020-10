LBA, Gandini ha illustrato ai club le richieste che saranno presentate al Governo

La Assemblea della LBA che si è riunita oggi in modalità videoconferenza ha approvato il Bilancio Consuntivo al 30/06/2020, la Relazione e la Nota Integrativa e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per quanto riguarda il Budget Economico Finanziario 2020-21 l’Assemblea ha deciso di approfondire ulteriormente ogni tema legato agli sviluppi e agli investimenti nella stagione in corso, tenuto conto dell’aggravamento della emergenza sanitaria da Covid 19 di queste ultime settimane e del suo potenziale impatto sui ricavi.

A questo proposito il Presidente Umberto Gandini (nella foto) ha illustrato ai club le richieste che verranno presentate al più presto al Governo, in particolare riguardo a contribuzioni a fondo perduto per risarcire le ingenti spese da sostenere mensilmente per l’attività di screening, sospensione dei versamenti e contribuzioni in materia fiscale e previdenziale e interventi significativi per fornire liquidità agevolata al sistema che si trova costretto a giocare a porte chiuse, con ingenti conseguenze sui ricavi.

E’ stato infine analizzato il progetto di fusione per incorporazione con la società SO.BA.SA che gestisce attualmente il patrimonio immobiliare della Lega Basket.

Ufficio Stampa Legabasket