Alla fine di un anno difficile, il Presidente LBA Umberto Gandini ha tenuto oggi la conferenza stampa di chiusura della stagione 2020/21, con un occhio già alle prossime. Insieme ad altre testate giornalistiche, anche noi abbiamo avuto l’opportunità di parteciparvici. Ecco i punti chiave:

PORTATA LA NAVE IN PORTO

“Abbiamo giocato 301 partite in tutto, dalla Supercoppa fino alle finali scudetto. Le squadre hanno fatto oltre 20mila tamponi e oltre due terzi delle squadre hanno registrato focolai più o meno grandi, costringendo a continui rinvii che però non hanno cambiato nulla di quanto programmato. Cantù ha avuto addirittura due focolai covid durante l’anno. Abbiamo finito solo una settimana dopo, che in una stagione come questa è nulla. Siamo stati bravi, ma devo ringraziare le squadre che ci hanno sempre aiutato”.

EUROSPORT E RAISPORT

“Oltre 7 milioni di spettatori tra Eurosport e RaiSport, più quelli che hanno abbonamento al Player. In più i video sui nostri canali social hanno raggiunto le 11 milioni di visualizzazioni. Tra un anno scadranno i diritti televisivi, puntiamo a rinnovarli perché il prodotto Pallacanestro deve tornare ad avere lo spazio che aveva in passato”.

SPETTATORI

“Meraviglioso vedere nuovamente i tifosi al palazzetto, anche se con il limite del 25%. Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel: c’è grande vitalità intorno alla pallacanestro. Grazie al Green Pass, alle campagne di vaccinazione e tutto ciò che ne segue, pensiamo che già dalla prossima stagione si possa tornare quasi alla normalità, mentre in termini di ritorni per le squadre studieremo insieme una soluzione per la stagione 2022/23. La prossima è la stagione della pianificazione per il futuro: tra due mesi massimo stileremo un rapporto per la rinascita della LBA post-covid”.

PROSSIMA LBA CON 16 SQUADRE

“Con la Virtus Roma siamo stati costretti ad interrompere la stagione di comune accordo con la famiglia Toti che non poteva più permettersi di coprire ulteriormente questo momento difficile: alcune promesse di rilevamento della società non sono andate a buon fine e quindi ha preferito fermarsi anzitempo. Dispiace per Cantù che è scesa: è stata sfortunata anche per via dei focolai covid, ma è comunque la prima ad avere diritto al ripescaggio nel caso di mancata iscrizione di qualche squadra”.

Vediamo chi salirà dalla A2 con le finali Tortona – Torino e Napoli – Udine che hanno tutte squadre con grande voglia di arrivare in LBA e con le carte in regola per farlo. Per quanto riguarda l’eventuale passaggio di Torino, valuteremo con la società cosa fare, proprio come sta accadendo con la Salernitana nel calcio”.

CALENDARIO

“La stagione non sarà compressa come questa visto che non ci sarà il Preolimpico, ai Playoff saranno sempre serie a 5 – 5 – 7. Per la Regular Season invece punteremo a fare un ritorno con giornate diverse dall’andata per non seguire i soliti cliché, inoltre vorremmo “inventarci” alcune partite diverse dall’ordinario. Poi per il calendario dipenderà anche da quante squadre italiane parteciperanno nelle competizioni europee: la prima data utile per capirlo sarà il 25 giugno, quando la BCL rilascerà le partecipanti alla stagione 2021/22″.

SPORT ITALIANO E MECENATISMO

“Faremo di tutto per confermare il credito d’imposta delle sponsorizzazioni alle società, lavorando insieme alle altre leghe del Comitato 4.0 per rendere ciò una cosa strutturale anche per gli anni a venire. I grandi mecenati da sempre aiutano il basket e lo sport italiano in generale, ma è giusto che abbiano anche dei ritorni: e questo è uno strumento fondamentale per loro”.