LBA – I numeri della diciannovesima giornata: quattro anticipi oggi

La seconda giornata di ritorno della LBA Serie A si apre domani con 4 anticipi a Trento, Bologna, Treviso e Venezia.

Dolomiti Energia Trentino – Grissin Bon Reggio Emilia sabato 18 gennaio ore 20 Eurosport Player

14 i precedenti, comprese 2 gare di Eurocup e una di Coppa Italia, tra le due squadre con Trento in vantaggio per 8 a 6: nelle 6 giocate a Trento il bilancio è in parità, 3 vittorie per parte.

L’Aquila ha vinto le ultime 6 gare contro Reggio Emilia, che non vince a Trento dal 30 Ottobre 2016.

Sono due i precedenti tra Brienza e Buscaglia, entrambi vinti dal coach di Trento: Buscaglia torna a Trento dove in Serie A ha allenato per 5 stagioni collezionando 190 panchine con 107 vittorie e due finali scudetto.

Presenza numero 100 per Luca Infante in Serie A.

Segafredo Virtus Bologna – Oriora Pistoia sabato 18 gennaio ore 20.30 Eurosport Player

La Virtus Bologna ha ospitato 5 volte Pistoia vincendone 3. Nelle ultime 4 gare tra le due società ci sono state solo vittorie esterne.

De’Longhi Treviso – Vanoli Cremona sabato 18 gennaio ore 20.30 Eurosport 2 e Eurosport Player

L’unico precedente tra Universo Treviso e Vanoli Cremona è stato giocato nel girone di andata di questa stagione. Vittoria per la Vanoli per 89 a 87

Gara numero 22 tra Menetti e Sacchetti, con il coach di Treviso in vantaggio per 11 vittorie a 10. Tra i due allenatori anche la finale scudetto della stagione 2014/15. 13 le gare di Menetti contro Cremona, 6 le vittorie. Sacchetti alla ricerca della vittoria numero 50 sulla panchina di Cremona.

Umana Reyer Venezia – Pompea Fortitudo Bologna sabato 18 gennaio ore 20.45 Eurosport Player

50 le gare giocate tra A1 e A2 tra Reyer Venezia e Fortitudo Bologna con i bolognesi in vantaggio per 26 vittorie a 24. Prima della gara giocata nel girone di andata tutte le sfide erano precedenti alla stagione 1993/94.

Antimo Martino ha vinto l’unico precedente giocato contro De Raffaele in questa stagione. 4 le gare allenate da De Raffaele contro la Fortitudo Bologna, 2 vinte e 2 perse.

Openjobmetis Varese – Allianz Pallacanestro Trieste domenica 19 gennaio ore 17 Eurosport 2 e Eurosport Player

Nei 3 precedenti giocati fino ad ora ha sempre avuto la meglio Varese. 2 vittorie esterne e una casalinga per la Openjobmetis contro Trieste. Tre vittorie a zero anche nei precedenti tra gli allenatori.

Happy Casa Brindisi – Virtus Roma domenica 19 gennaio ore 17.15 Eurosport Player

13 i precedenti giocati con Roma in vantaggio per 9 a 4. Nei 6 giocati a Brindisi 3 vittorie per parte

Sfida numero 30 tra Vitucci e Bucchi in Serie A, 15 le vittorie del coach di Brindisi, 14 quelle del coach di Roma. Vitucci ha affrontato Roma 21 volte ottenendo 12 vittorie, Bucchi 3 volte Brindisi con una vittoria. Bucchi è stato sulla panchina di Brindisi per 4 stagioni con 128 gare allenate e 60 vittorie.

Carpegna Prosciutto Pesaro – Banco di Sardegna Sassari domenica 19 gennaio ore 18 Eurosport Player

17 le vittorie di Sassari contro Pesaro, contro le 7 della Vl contro il Banco di Sardegna. Pesaro è in vantaggio nelle gara giocate in casa, 7 vittorie e 4 perse. Il Banco di Sardegna ha vinto le ultime 4 gare contro Pesaro.

Pozzecco ha una sola sconfitta contro Pesaro in Serie A, 4 precedenti e 3 vittorie.

Presenza numero 350 per Devecchi in Serie A con la maglia di Sassari, è il giocatore con più presenze nella storia della Dinamo in Serie A.

Germani Basket Brescia – A|X Armani Exchange Milano domenica 19 gennaio ore 20.45 Rai Sport HD e Eurosport Player

16 le gare giocate a Brescia tra Leonessa e Olimpia Milano fino ad ora, 5 le vittorie dei padroni casa contro le 11 degli ospiti. Brescia ha vinto le ultime 2 gare contro Milano.

Messina ha affrontato Brescia in 3 occasioni, nel girone di andata e in due gare di Coppa Italia della stagione 1990/91: Il bilancio di Esposito contro Milano dice 2 vittorie su nove gare giocate.

