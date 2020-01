LBA – I numeri della diciassettesima giornata: si decidono le 8 per le Final Eight

Inizia sabato 4 gennaio 2020 con i due anticipi di Brescia e Piastoia l’ultima giornata del girone di andata: cinque squadre già qualificate per le Final Eight 2020 di Pesaro mentre a Venezia (nella foto Tonut), Cremona e Fortitudo Bologna basta una vittoria per essere qualificate. In allegato il confronto statistico delle squadre che si incontrano nella diciassettesima giornata.

Germani Basket Brescia – Umana Reyer Venezia sabato 4 gennaio ore 20.30 Eurosport 2 e Eurosport Player

Venezia con una vittoria si qualifica per le Final Eight di Pesaro. 25 gare già giocate fra le due squadre con Venezia in testa nel conto dei precedenti per 15 a 10. Nella 12 gare giocate a Brescia il bilancio è in parità con 6 vittorie per parte. Nelle ultime 4 gare giocate tra Venezia e Brescia solo vittorie casalinghe, l’ultima in trasferta risale alla stagione 2016/17.

10 i precedenti tra i due allenatori, Esposito ha battuto De Raffaele in solo 2 occasioni. De Nicolao e Watt alla presenza numero 100 con Venezia.

Oriora Pistoia – Banco di Sardegna Sassari sabato 4 gennaio ore 20.30 Europort Player

Solo 3 le vittorie di Pistoia contro Sassari, due arrivate in casa e una in trasferta. Le ultime 3 gare giocate a Pistoia tra le due società hanno visti la vittoria dei sardi. Per ritrovare un successo dei toscani in casa dobbiamo tornare al 24 Aprile 2016. Petteway alla gara numero 50 con Pistoia.

Vanoli Cremona – Happy Casa Brindisi domenica 5 gennaio ore 12 Eurosport Player

La Vanoli Cremona con un successo ottiene la qualificazione per le Final Eight. 18 i precedenti tra Cremona e Brindisi, 11 le vittorie per la Vanoli e 7 quelle della Happy Casa. L’ultima vittoria di Brindisi a Cremona è datata 07 Novembre 2016. In totale solo soltanto due le vittorie di Brindisi a Cremona su 8 precedenti. Le due società si sono incontrate anche nella Supercoppa di inizio stagione a Bari nella finale per il terzo e quarto posto. 18 le gare già giocate tra due squadre allenate da Sacchetti e Vitucci:12 le vittorie per il coach di Cremona che ha vinto anche 5 delle ultime 6 gare. Sacchetti ha affrontato Brindisi in 19 occasioni vincendone 12, anche Vitucci ha 19 precedenti all’attivo contro Cremona con 7 vittorie.

A|X Armani Exchange Milano – S.Bernardo-Cinelandia Cantù domenica 5 gennaio ore 17 Eurosport 2 e Eurosport Player

Derby lombardo numero 168 tra MIlano e Cantù, considerando anche Eventi e coppe europee: il bilancio è di 100 vittorie per Milano contro le 67 di Cantù. Milano tra le mura amiche ha perso soltanto 18 volte su 84 precedenti, l’ultima nella stagione 2012/13. L’Olimpia Milano ha vinto le ultime 11 gare in campionato contro Cantù. Nei 15 precedenti tra i due allenatori Messina ha vinto 13 volte contro le 2 di Pancotto: l’ultima vittoria di Pancotto è della stagione 2000/01 quando Messina era alla Kinder Bologna e Pancotto sulla panchina di Trieste.

Dolomiti Energia Trentino – Segafredo Virtus Bologna domenica 5 gennaio ore 17.30 Eurosport Player

La Virtus Bologna non è mai uscita vincitrice da una gara giocata a Trento in Serie A: 4 volte la Dolomiti Energia ha ospitato la Virtus Bologna e ha sempre ottenuto la vittoria. In generale negli 8 precedenti sono arrivate 5 vittorie di Trento e 3 di Bologna.

Carpegna Prosciutto Pesaro – Allianz Pallacanestro Trieste domenica 5 gennaio ore 18.30 Eurosport Player

Una vittoria per parte tra Pesaro e Trieste nei due precedenti giocati nella scorsa stagione. Gara numero 50 per Dalmasson in Serie A.

De’Longhi Treviso – Openjobmetis Varese domenica 5 gennaio ore 19 Euurosport Player

Nessun precedente tra le due società, ma i due allenatori si sono incrociati 3 volte nel campionato italiano.

2 le vittorie per Menetti, quando era sulla panchina di Reggio Emilia e una per Caja. 5 vittorie su 13 precedenti per Menetti contro Varese.

Pompea Fortitudo Bologna – Grissin Bon Reggio Emilia domenica 5 gennaio ore 20.45 Rai Sport HD e Eurosport Player

Vincendo la Pompea Fortitudo Bologna ottiene il pass per le Final Eight 2020. Derby emiliano che non si giocava dalla stagione 2006/07: 42 i precedenti tra le due società con 28 vittorie interne e solo 14 esterne, la Fortitudo Bologna ne ha vinti 25 contro i 17 di Reggio Emilia. Il bilancio delle gare giocate a Bologna dice 16 a 5 per la Fortitudo.

