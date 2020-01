LBA – I numeri della diciottesima giornata: anticipi a Reggio e Bologna

Il girone di ritorno della LBA Serie A si apre con 2 anticipi a Reggio e Bologna.

Grissin Bon Reggio Emilia – Germani Basket Brescia sabato 11 febbraio ore 20 Eurosport Player

Gara di andata: Germani Basket Brescia-Grissin Bon Reggio Emilia 90-82

Brescia ha vinto le ultime 5 gare contro Reggio Emilia, 3 in casa e 2 in trasferta. L’ultima vittoria casalinga di Reggio contro Brescia risale al 27 Marzo 2017: sono 15 i precedenti tra le due squadre (due giocati in A2) con 5 vittorie di Reggio Emilia e 10 di Brescia.

10 i precedenti tra Buscaglia ed Esposito, con il coach di Reggio in vantaggio per 7 a 3: Buscaglia ha perso soltanto due volte contro Brescia in Serie A, nella stagione 2017/18 a Trento e nel girone di andata di questa stagione. Esposito contro Reggio Emilia ha ottenuto 4 vittorie su 11 precedenti.

Pompea Fortitudo Bologna – Carpegna Prosciutto Pesaro sabato 11 febbraio ore 20.30 Eurosport 2 e Eurosport Player

Gara di andata: Carpegna Prosciutto Pesaro – Pompea Fortitudo Bologna 72-80

Quarantesima gara giocata a Bologna tra la Fortitudo e la VL, 28 le vittorie casalinghe e 11 per al squadra in trasferta: in totale il bilancio delle vittorie a favore della Fortitudo per 43 a 40.

3 vittorie per Sacco in carriera contro la Fortitudo su 10 precedenti.

A|X Armani Exchange Milano – De’Longhi Treviso domenica 12 febbraio ore 12 Eurosport Player

Gara di andata: De’Longhi Treviso – A|X Armani Exchange Milano 53-75

L’unico precedente tra le due società è quello giocato nella gara di andata e vinto da Milano. Lo scarto di 22 punti della gara di andata è il peggiore per Treviso in questa stagione insieme alla gara persa contro Sassari.

Menetti ha affrontato Milano in 23 occasioni collezionando 8 vittorie.

Virtus Roma – Segafredo Virtus Bologna domenica 12 febbraio ore 16.30 Eurosport Player

Gara di andata: Segafredo Virtus Bologna – Virtus Roma 74-67

Roma ha ospitato la Virtus Bologna in 43 occasioni vincendone 24 e perdendone 19. In generale quella della prima giornata di ritorno è la sfida numero 96 tra le due Virtus, 33 le vittorie di Roma e 62 quelle di Bologna.

Due a due i precedenti tra Bucchi e Djordjevic: Bucchi ha allenato una squadra contro la Virtus Bologna 38 volte partire dal 1997, 19 le vittorie.

S.Bernardo-Cinelandia Cantù – Happy Casa Brindisi domenica 12 febbraio ore 17 Eurosport 2 e Eurosport Player

Gara di andata: Happy Casa Brindisi – S.Bernardo-Cinelandia Cantù 64-69

Cantù nelle nove gare giocate in casa contro Brindisi ha perso soltanto due volte, nella stagione 2015/16 e 2014/15. 19 le gare giocate fino ad ora tra Cantù e Brindisi con i lombardi in testa nel conto dei precedenti per 10 a 9

Pancotto ha collezionato 10 vittorie contro Vitucci contro le 3 del coach di Brindisi. 7-5 il bilancio di Pancotto contro Brindisi, mentre Vitucci contro Cantù ha 13 vittorie in 34 gare.

Allianz Pallacanestro Trieste – Umana Reyer Venezia Domenica 12 febbraio ore 18 Eurosport Player

Gara di andata: Allianz Umana Reyer Venezia – Pallacanestro Trieste 78-73.

Tre i precedenti tra le due società con due vittorie di Trieste e una di Venezia. 2-1 anche il conto delle vittorie di Dalmasson contro De Raffaele

Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese Domenica 12 febbraio ore 18.30 Eurosport Player

Gara di andata: Openjobmetis Varese – Banco di Sardegna Sassari 52-74

Sassari è una delle due squadre, insieme a Trento, che è riuscita a battere Varese alla Enerxenia Arena in questa stagione. Nelle ultime 9 gare giocate tra Sassari e Varese in campionato sono 7 le vittorie dei sardi: nel conto complessivo 15 le vittorie di Sassari e 11 quelle di Varese

Caja, su 14 gare, ha vinto 5 volte contro Sassari.

Oriora Pistoia – Dolomiti Energia Trentino Domenica 12 febbraio ore 20.45 Rai Sport Hd e Eurosport Player

Gara di andata: Dolomiti Energia Trentino – Oriora Pistoia 88-75

Nelle cinque gare giocate in Toscana fino ad ora Trento ha ottenuto 3 vittorie. In generale 9 le vittorie di Trento e 3 quelle di Pistoia, con l’Aquila che ha vinto le ultime 6 gare.

Legabasket.it