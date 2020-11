LBA – I numeri della nona giornata di campionato

Di seguito le curiosità statistiche della nona giornata della Serie A UnipolSai: alle 18 su Eurosport Player il derby di Bologna dove Adrian Banks prova a raggiungere quota 3.000 punti in A.

A|X Armani Exchange Milano – Umana Reyer Venezia (ore 16, Eurosport Player)

Gara numero 95 tra Milano e Venezia in Serie A, 71 vittorie Olimpia e 23 per la Reyer. Nelle 45 gare giocate a Milano sono solo 5 le vittorie di Venezia, ma due sono arrivate nelle ultime due gare giocate in trasferta. Milano non vince in casa contro Venezia dalla stagione 2016/17 in campionato.

Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione nella semifinale di Supercoppa, finita con la vittoria di Milano per 76 a 67

ALLENATORI: Sei i precedenti totali tra i due allenatori: Messina e De Raffaele si sono incontrai tre volte nelle stagioni 2004/05 quando il coach di Milano era sulla panchina di Treviso e quello di Venezia a Livorno.

Le altre 3 con le attuali squadre nella scorsa stagione e nella Supercoppa di quest’anno, il bilancio totale è di 4 vittorie per Messina e 2 per De Raffaele.

Acqua S.Bernardo Cantù – Virtus Roma (ore 17, Eurosport 2 e Eurosport Player)

46 volte le due società si sono incontrate a Cantù, con i padroni di casa in vantaggio per 27 gare a 19. Nelle ultime 6 gare giocate tra Cantù e Roma 5 vittorie esterne

L’ultima vittoria in casa di Cantù contro Roma è datata 16/02/2014: Acqua Vitasnella Cantù-Acea Roma 83-80

ALLENATORI: Pancotto e Bucchi si sono incontrati 31 volte: la prima nella stagione 1999/00 quando Pancotto era sulla panchina di Roma e Bucchi su quella di Treviso. 19 le vittorie per l’attuale coach di Roma e 12 per quello di Cantù. Pancotto ha allenato sulla panchina di Roma per 23 gare nella stagione 1999/00 ottenendo 15 vittorie

Fortitudo Lavoropiù Bologna – Virtus Segafredo Bologna (ore 18, Eurosport Player)

Derby numero 107, il terzo della stagione dopo i due giocati in Supercoppa e vinti entrambi dalla squadra in trasferta. Il bilancio totale è a favore della Virtus per 60 a 46, nelle gare giocate in casa della Fortitudo la Virtus guida per 27 vittorie a 22.

Tra le due società la finale scudetto della stagione 1997/98 (Virtus 3-2) e quella della stagione 2000/01 (Virtus 3-0). Anche una finale di Supercoppa tra le due squadre di Bologna giocata nella stagione 98/99 e vinta dalla Fortitudo. Gli ultimi 3 derby giocati in campionato sono stati vinti dalla Virtus.

ALLENATORI: Oltre alle due gare di Supercoppa di questa stagione i due allenatori si sono incontrati altre tre volte, due le vittorie di Sacchetti e una quale di Djordjevic

GIOCATORI: Banks a 14 punti da quota 3000 in Serie A

Dolomiti Energia Trentino – Openjobmetis Varese (ore 19, Eurosport Player)

Negli 11 precedenti tra l’Aquila Trento e la Pallacanestro Varese 7 le vittorie di Trento e 4 quelle di Varese.

Mai vittoriosa la Openjobmetis Varese nelle gare giocate a Trento, 5 partite e 5 vittorie della Dolomiti Energia.

Tra le due società solo due vittorie in trasferta, Varese-Trento della stagione 2014/15 e quella dello scorso campionato.

Happy Casa Brindisi – Germani Brescia (ore 19.30, Eurosport Player)

Nelle otto gare giocate a Brindisi, Brescia è uscita vincitrice in cinque occasioni. La Happy Casa ha vinto entrambe le sfide giocate nella scorsa stagione

ALLENATORI: Nove i precedenti tra i due allenatori, con Vitucci in vantaggio 6 a 3 su Esposito. Vitucci ha vinto anche le ultime 3 gare giocate contro l’attuale coach di Brescia.

Esposito è alla gara numero 30 con Brescia

Carpegna Prosciutto Pesaro – UNAHOTELS Reggio Emilia (ore 20.45, Rai Sport HD e Eurosport Player)

Gara numero 42 tra Pesaro e Reggio Emilia in Serie A, 22 le vittorie della VL contro le 19 della Pallacanestro Reggiana. Nelle gare giocate a Pesaro il bilancio è di 12 a 9 a favore di padroni di casa

Nelle ultime 4 gare giocate a Pesaro, Reggio Emilia sempre vittoriosa: l’ultima vittoria casalinga della VL è della stagione 2015/16

ALLENATORI: Repesa e Martino non si sono mai incontrati in Serie A

