LBA – I numeri della sedicesima giornata: big match tra Virtus Bologna e Milano

La sedicesima giornata della LBa Serie A si apre domenica 29 dicembre con l’anticipo delle ore 12 tra S. Bernardo-Cinelandia Cantù e Germani Basket Brescia. Alle 15.30 su Rai Due il big match tra Virtus Segafredo Bologna e A|X Armani Exchange Milano (nella foto Ettore Messina). In allegato il confronto statistico delle squadre che si affrontano nella sedicesima giornata. Le ipotesi di parità in vista dell’ultima giornata del girone di andata saranno disponibili dopo il posticipo di Lunedì tra Sassari e Cremona.

S.Bernardo-Cinelandia Cantù – Germani Basket Brescia domenica ore 12 Eurosport Player

Venticinquesima gara tra Cantù e Brescia in Serie A, 20 gare di stagione regolare, 2 di playoff e 2 di Coppa Italia. Il conto dei precedenti è a favore di Cantù che ne ha vinti 16 contro gli 8 di Brescia. In casa Cantù ne ha vinti 9 su 12 perdendo solo in 3 occasioni, l’ultima nella stagione 2017/18.

Pancotto non ha mai perso una partita allenata contro una squadra di Esposito, 4 i precedenti e 4 vittorie del coach di Cantù. Gara numero 150 per Esposito in serie A da allenatore.

Segafredo Virtus Bologna – A|X Armani Exchange Milano domenica ore 15.30 Rai Due e Eurosport Player

Big match della sedicesima giornata, si sfidano prima e terza in classifica. La Virtus Bologna non batte Milano in campionato dal 10 Novembre 2013 quando in casa supero’ la EA7 per 79 a 71. Dopo quella partita sono arrivate 12 sconfitte consecutive per la Virtus tra stagione regolare e playoff.

Bologna ha vinto la gara dei quarti di finale della Final Eight giocata a Firenze la scorsa stagione.

Sono 163 le gare di campionato (regular season e playoff) giocate dalle due società fino ad ora, con Milano in testa nel conto delle vittorie per 96 a 67

Djordjevic è stato seduto sulla panchina di Milano per 63 gare ottenendo 40 vittorie. Da giocatore ha indossato la maglia di Milano per 3 stagioni, 91 gare e segnando 1773 punti. Messina è l’allenatore con più gare allenate alla Virtus Bologna (338) e il più vincente (247 vittorie)

Openjobmetis Varese – Dolomiti Energia Trentino domenica ore 17.15 Eurosport 2 e Eurosport Player

Tra Varese e Trento una sola vittoria esterna, quella della Dolomiti Energia nella stagione 2014/15, poi solo vittorie della squadra di casa.

10 le gare giocate tra Varese e Trento con 6 vittorie dell’Aquila e 4 per Varese.

Un solo precedente tra i due allenatori, giocato nel girone di ritorno della scorsa stagione, vittoria per la Cantù allenata da Brienza contro Varese.

3 vittorie su 6 gare il bilancio di Caja contro Trento in Serie A.

Allianz Pallacanestro Trieste-Pompea Fortitudo Bologna ore 17.30 Eurosport Player

Umana Reyer Venezia – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro domenica ore 18 Eurosport Player

Su 39 gare giocate a Venezia la VL Pesaro è riuscita a vincere solo in 9 occasioni, l’ultima nella stagione 2015/16. Quattro vittorie della Reyer nelle ultime 5 gare che hanno portato il conto totale a 38 vittorie per Venezia contro le 42 di Pesaro. Nelle 80 gare giocate fino ad ora ci sono state solo 17 vittorie esterne.

Grissin Bon Reggio Emilia – Virtus Roma domenica ore 18.30 Eurosport Player

47 i precedenti tra Reggio Emilia e Roma, con i capitolini in vantaggio per 29 vittorie a 20. L’ultima gara tra le due società è stata giocata il 15 Marzo 2015 a Roma, con la vittoria dei padroni di casa. In casa Reggio Emilia ha vinto 13 delle 23 gare giocate, l’ultima vittoria di Roma a Reggio in stagione regolare è della stagione 2006/07.

5 i precedenti tra Buscaglia e Bucchi con il coach di Reggio Emilia in vantaggio per 3 a 2. Buscaglia ha affrontato Roma in 2 occasioni vincendole entrambe, Bucchi ne ha vinte 12 su 32 precedenti.

Presenza numero 350 di Poeta in Serie A.

Happy Casa Brindisi – De’Longhi Treviso domenica ore 19 Eurosport Player

Nessun precedente tra le due società in Serie A ma i due coach si sono già affrontati 11 volte. 6 a 5 il conto delle vittorie a favore di Vitucci che ha battuto Menetti in 3 delle ultime 4 gare. Il coach di Treviso ha già affrontato Brindisi in 19 gare vincendo 12.

Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Cremona lunedì ore 20.30 Eurosport 2 e Eurosport Player

Si ritrovano per la seconda volta in stagione dopo la semifinale della Supercoppa di inizio stagione giocata a Bari. Nei nove precedenti giocati a Sassari i padroni di casa hanno ottenuto 7 vittorie contro le 2 di Cremona, una ottenuta sul campo e una vinta a tavolino nella scorsa stagione. L’unica vittoria sul campo di Cremona a Sassari è arrivata nel giorno di andata della stagione 2016/17.

Nelle due precedenti sfide tra gli allenatori in campionato Sacchetti ha sempre avuto la meglio su Pozzecco. Unica vittoria dell’attuale coach di Sassari la gara di Supercoppa di questa stagione. Ritorno a Sassari per coach Sacchetti con cui ha allenato 203 partite vincendone 121.

Presenza numero 300 per Stefano Gentile in Serie A

