LBA – I numeri della sesta giornata di campionato

La sesta giornata della Serie A UnipolSai si apre sabato 31 ottobre con l’anticipo di Brescia tra Germani e Virtus Roma (ore 20, diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player).

SABATO 31 OTTOBRE

Germani Brescia – Virtus Roma (ore 20, Eurosport 2 e Eurosport Player)

17 gare giocate tra Roma e Brescia, 16 di queste tra il 1978 e 1988. Nella scorsa stagione si è giocata solo la partita del girone di andata con la vittoria di Brescia per 58-83. Brescia in casa ha vinto soltanto 2 volte contro Roma su 8 precedenti.

ALLENATORI

Esposito ha sempre battuto Bucchi nella carriera da allenatore, Cinque i precedenti tra i due allenatori e cinque vittorie del coach di Brescia. Esposito non ha mai perso contro la Virtus Roma: due precedenti e due vittorie, mentre Bucchi è 1 vinta e 2 perse contro Brescia.

DOMENICA 1 NOVEMBRE

Carpegna Prosciutto Pesaro – Vanoli Basket Cremona (ore 12 Eurosport Player)

Cremona ha vinto 7 delle 11 gare giocate a Pesaro contro la VL: 6 vittorie consecutive della Vanoli nelle ultime 6 gare. Pesaro non vince in casa contro Cremona dal 14 Aprile 2013: Scavolini Banca Marche PU-Vanoli Cremona 88-81. Dopo la vittoria della stagione 2012/13 sono arrivate 7 sconfitte casalinghe consecutive.

ALLENATORI: nessun precedente tra io due allenatori. Repesa ha battuto Cremona in 6 precedenti su 8 giocati, Galbiati ha due vittorie su 3 gare contro Pesaro.

GIOCATORI: Presenza numero 100 per Mian con Cremona

Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna (ore 17 Eurosport 2 ed Eurosport Player)

Gara numero 85 tra Reyer Venezia e Virtus Bologna, 47 a 37 il bilancio delle vittorie a favore degli emiliani. Nelle gare giocate a Venezia la Reyer è avanti per 28 vittorie a 13: Venezia ha vinto 5 delle ultime 7 gare, ma la Virtus si è aggiudicata le ultime 2.

ALLENATORI: De Raffaele ha perso entrambe gare giocate contro Djordjevic. 4 su 7 il conto delle vittorie di De Raffaele contro la Virtus, Djordjevic ha perso solo una volta contro Venezia su 4 precedenti.

GIOCATORI: Stone a 1 rimbalzo da quota 800, quinto nella classifica di Venezia nella classifica all-time

A|X Armani Exchange Milano – Dolomiti Energia Trentino (ore 17.30 Eurosport Player)

28 le gare in totale giocate tra Milano e Trento, 12 solo nelle ultime 3 stagioni. Milano, in testa per vittorie ottenute per 18 a 10, ha vinto le ultime 5 gare consecutive. Tra le due società la finale scudetto della stagione 2017/18 (Milano 4-2). Olimpia Milano e Aquila Trento si sono affrontate in 3 serie di playoff delle ultime quattro edizioni disputate: 2015/16 Quarti di finale (Milano 3-0), 2016/17 Semifinali (Trento 4-1), 2017/18 Finale (Milano 4-2)

ALLENATORI: Messina ha affrontato una sola volta Brienza, nella scorsa stagione, vincendo la gara giocata a Milano.

GIOCATORI: Pascolo a 2 rimbalzi da quota 700 con Trento: è secondo nella classifica societaria dietro a Hogue (754)

UNAHOTELS Reggio Emilia – De’Longhi Treviso (ore 18, Eurosport Player)

Un solo precedente tra Pallacanestro Reggiana e Universo Treviso, giocato nella scorsa stagione vinto da Treviso per 91 a 83.

ALLENATORI: Una vittoria per parte nelle due sfide giocate tra i due allenatori. Menetti è l’allenatore con più gare dirette dalla panchina di Reggio Emilia, 258 gare con 139 vittorie.

GIOCATORI: Logan a 17 punti dai 2000 in Serie A

Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese (ore 19 Eurosport Player)

27 i precedenti tra Sassari e Varese con 16 vittorie dei dei sardi e 11 dei lombardi.

Nelle gare giocate in Sardegna il conto delle vittorie è di 9 a 5 per i padroni di casa.

ALLENATORI: Nessun precedente tra gli allenatori, Pozzecco ha due vittorie su due precedenti contro Varese. Pozzecco siede sulla panchina di Sassari per la cinquantesima volta in campionato: ha allenato 19 gare sulla panchina di Varese ottenendo 6 vittorie.

Happy Casa Brindisi – Fortitudo Lavoropiù Bologna (ore 20.45, Rai Sport HD e Eurosport Player)

Undici i precedenti tra Brindisi e Fortitudo Bologna, una sola vittoria per i pugliesi in Coppa Italia. Cinque gare giocate a Brindisi tutte vinte dalla Fortitudo Bologna. Tre sole le gare giocate in Serie A/A1, quella della scorsa stagione e le due della stagione 1981/82

ALLENATORI: 19 i precedenti tra i due allenatori, compresa la finale di Coppa Italia 2019 quando Sacchetti portò al titolo la Vanoli Cremona. In totale le vittorie di Sacchetti sono 13 contro le 6 di Vitucci. Vitucci ha battuto la F soltanto in un’occasione, nei playoff Scudetto del 1999 quando allenava Imola. Sacchetti contro Brindisi ha un record di 14 gare vinte su 20 giocate. Da segnalare che Vitucci è alla panchina numero 80 con Brindisi mentre Sacchetti ha allenato 30 gare con Brindisi vincendone 14.

Legabasket.it