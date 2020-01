LBA – I numeri della ventesima giornata: in programma tre anticipi

La terza giornata dlela Serie A si apre con 3 anticipi tra cui spicca Umana Reyer Venezia-Segafredo Virtus Bologna che sarà anche la sfida nei quarti della Zurich Connect Final Eight giovedì 13 febbraio.

Umana Reyer Venezia – Segafredo Virtus Bologna ore 20.30 Eurosport 2 e Eurosport Player

Gara di andata: Segafredo Virtus Bologna – Umana Reyer Venezia 75-70

83 gare già giocate tra Venezia e Virtus Bologna, tutte giocate in regular season tranne una gara di Coppa Italia e due di Poule Scudetto. Nelle 40 gare giocate a Venezia il bilancio è di 28 vittorie per la squadra di casa e 12 per quella in trasferta. L’ultima vittoria della Virtus a Venezia è datata 12 Dicembre 1993: Acqua Lora Venezia-Buckler Bologna 71-102. Un solo precedente tra i due allenatori, quello giocato nella gara di andata e vinto da Djordjevic

4 su 6 il bilancio delle vittorie di De Raffaele contro la Virtus, 2 su 3 quello di Djordjevic contro Venezia.

Banco di Sardegna Sassari – Dolomiti Energia Trentino ore 20.30 Eurosport Player

Gara di andata: Dolomiti Energia Trentino – Banco di Sardegna Sassari 73-76

8 vinte e 10 perse il bilancio di Sassari contro Trento: ultima vittoria di Trento in regular season a Sassari risale alla stagione 2015/16. In stagione regolare Sassari ha perso solo due volte contro Trento in casa

Pozzecco ha vinto entrambi i precedenti contro Brienza.

Grissin Bon Reggio Emilia – S.Bernardo-Cinelandia Cantù ore 20.45 Eurosport Player

Gara di andata: S.Bernardo-Cinelandia Cantù – Grissin Bon Reggio Emilia 75-92

Nelle 51 gare giocate fino ad ora tra le due società c’è una differenza di soli 6 punti segnati, 4005 per Reggio e 3999 per Cantù. 24 le sfide giocate a Reggio Emilia con i padroni di casa avanti per 17 vittorie a 7.

Sono sei i precedenti tra Buscaglia e Pancotto, il coach di Reggio Emilia conduce per 5 a 1. Buscaglia ha un bilancio di 5 vittorie e 6 sconfitte contro Cantù, Pancotto 11 vittorie e 10 sconfitte.

Germani Basket Brescia – Happy Casa Brindisi ore 17 Eurosport 2 Eurosport Player

Gara di andata: Happy Casa Brindisi – Germani Basket Brescia 88-78

Su sette gare giocate a Brescia i padroni di casa hanno vinto 5 volte perdendone solo 2. Nelle ultime 4 sfide tra le due società solo vittorie interne, l’ultima vittoria in trasferta è quella di Brescia a Brindisi nell’andata della stagione 2017/18. L’ultima vittoria di Brindisi a Brescia invece risale alla seconda parte della stagione 2016/17.

5 a 3 il conto dei precedenti tra gli allenatori con Vitucci in vantaggio su Esposito: Vitucci ha vinto 3 delle ultime 4 gare contro il coach di Brescia.

Abass è alla presenza numero 300 in Serie A

Vanoli Cremona – Virtus Roma ore 17 Eurosport Player

Gara di andata: Virtus Roma – Vanoli Cremona 97-94

Tre sole vittorie totali di Cremona contro Roma, l’ultimo successo casalingo di Cremona contro la Virtus Roma è datato 4 Marzo 2012. Roma è in serie positiva di 7 gare contro la Vanoli Cremona

Sacchetti e Bucchi si sono incrociati 18 volte in Serie A, 14 nella stagione regolare, 3 nei playoff e una in Coppa Italia.

10 le vittorie per Sacchetti e 8 per Bucchi, con il coach di Roma che ha vinto 3 delle ultime 4 gare: 10 vittorie su 15 precedenti per Sacchetti contro Roma, Bucchi ha 8 vittorie su 12 contro la Vanoli Cremona

Travis Diener è a 3 assist da quota 300 con Cremona: solo Luca Vitali (335) è riuscito a raggiungere questo traguardo con la Vanoli.

Allianz Pallacanestro Trieste – A|X Armani Exchange Milano ore 17.30 Eurosport Player

Gara di andata: A|X Armani Exchange Milano – Allianz Pallacanestro Trieste 88-73

Tre solo sfide tra le due società con 3 vittorie di Milano: la gara si gioca a campi invertiti rispetto al calendario originale a causa del maltempo che aveva colpito Trieste a Ottobre.

Oriora Pistoia – De’Longhi Treviso ore 18.30 Eurosport Player

Gara di andata: De’Longhi Treviso – Oriora Pistoia 87-72

La gara di andata è l’unico precedente tra le due società. Menetti ha un record di 8 vittorie e 3 sconfitte contro Pistoia

Pompea Fortitudo Bologna – Openjobmetis Varese ore 20.45 Rai Sport HD e Eurosport Player

Gara di andata: Openjobmetis Varese – Pompea Fortitudo Bologna 83-60

Gara numero 95 tra Fortitudo Bologna e Pallacanestro Varese tra campionato e coppe, 55 a 39 il conto delle vittorie a favore dei lombardi. Nelle gare giocate a Bologna la Fortitudo guida per 28 a 20: tra le due società non c’è una vittoria esterna dal 27 Aprile 2005 quando Bologna vinse a Varese. L’ultima vittoria di Varese a Bologna in campionato invece risale al 20 Dicembre 1998, Teamsystem Bologna-Pall.Varese 77-85

Caja ha vinto l’unico precedente giocato contro Martino: sono 32 i precedenti di Caja contro la Fortitudo, 12 le vittorie.

Legabasket.it