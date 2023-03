LBA, i playoff iniziano il 13 maggio e potrebbero terminare il 25 giugno

Si è svolta a Bologna in presenza la Assemblea della Lega Basket.

Il Presidente Umberto Gandini si è complimentato con la Germani Brescia, vincitrice della Frecciarossa Final Eight a Torino e con le altre partecipanti, oltre che con le 8 formazioni che hanno guadagnato l’accesso alla Final Eight della IBSA Next Gen Cup che si svolgerà dal 10 al 12 aprile al PalaBarbuto a Napoli.

Il Presidente ha espresso poi i suoi complimenti alla Nazionale per i risultati ottenuti nel doppio, vittorioso confronto con Ucraina e Spagna. Questi sono anche frutto di un miglioramento tecnico e di un campionato di Serie A sempre più equilibrato e ad alto tasso di competitività e che, anche grazie alle regole attualmente vigenti, è in grado di permettere agli atleti italiani che si affacciano alla maglia azzurra occasioni di continua crescita.

Analizzata poi la bozza di accordo collettivo tra la LBA e la ADISP (Associazione Dirigenti Sportivi Pallacanestro), frutto del lavoro della apposita Commissione costituita dalla LBA.

Definite le date dei playoff che inizieranno sabato 13 maggio per concludersi con l’eventuale gara 7 di finale prevista per il 25 giugno in caso di partecipazione di una squadra italiana alla Final Four di Eurolega o il 23 giugno in caso di assenza di squadre italiane qualificate.

Sono stati infine approvati i parametri di ammissione e permanenza per la stagione 2023-24 che manterrà inalterato il format delle ultime due stagioni.

Uff stampa LBA