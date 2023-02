LBA – I provvedimenti disciplinari del 4-5 Febbraio

erie A

Diciottesima giornata, gare del 4-5 febbraio 2023

SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA. Ammenda di Euro 500.00 per offese collettive sporadiche nei confronti degli arbitri [art. 27,4a RG rec., art. 24,4 RG]

PAOLO RONCI (dirigente SEGAFREDO ZANETTI VIRTUS BOLOGNA). Inibizione per giorni 7, fino al 12 febbraio 2023, per comportamento protestatario nei confronti del 1° arbitro, all’interno degli spogliatoi, durante l’intervallo della gara (Art. 35.1c). Inibizione sostituita da ammenda € 3.000,00 [art. 35,1c RG, art. 15,4 RG]

WALTER DE RAFFAELE (come capo allenatore REYER VENEZIA MESTRE). Ammonizione per comportamento protestatario avverso le decisioni arbitrali a fine gara [art. 32,1a RG, art. 24,2b RG]

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche nei confronti degli arbitri [art. 27,4a RG rec., art. 24,4 RG]

PALLACANESTRO TRIESTE. Ammenda di Euro 1.100,00 per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri e per lancio di oggetti non contundenti (palle di carta), collettivo e sporadico, senza colpire [art. 27,4b RG rec., art. 24,4 RG, art. 27,6bc RG rec., art. 24,2b RG]

TEZENIS VERONA. Ammenda di Euro 1.100,00 per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri e per lancio di oggetti non contundenti (palle di carta), collettivo e sporadico, senza colpire [art. 27,4b RG rec., art. 24,4 RG, art. 27,6bc RG,art. 24,2b RG]

EUGENIO AGOSTINELLI (dir. accompagnatore TEZENIS VERONA). Inibizione per gg 30, fino al 7 marzo 2023 per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del 1° arbitro a fine gara, fatto che non degenerava per l’intervento del dirigente addetto agli arbitri [art. 33,1/1b RG,art. 33,1/1c RG]

Ufficio Stampa Fip