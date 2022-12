LBA – I provvedimenti disciplinari del dodicesimo turno

Dodicesima giornata, gare del 26 dicembre 2022

BERTRAM YACHTS TORTONA. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

ADRIAN GERARD BANKS (atleta NUTRIBULLET TREVISO). Squalifica per 1 gara sostituita con ammenda di Euro 3.000,00 per comportamento non regolamentare posto in essere platealmente nei confronti del pubblico di casa, a fine gara [art. 35,1c RG, art. 14,4 RG]

PIER LUIGI BUCCHI (allenatore BANCO DI SARDEGNA SASSARI). Deplorazione per comportamento protestatario reiterato nei confronti delle decisioni arbitrali, fatto che ne comportava l’espulsione[art. 32,3 RG]

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO. Ammonizione per guasto delle attrezzature obbligatorie (Precision time) [art. 40,1a RG rec.]

PALLACANESTRO TRIESTE. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

JULYAN RAY STONE (atleta GIVOVA SCAFATI). Squalifica per 1 gara sostituita con ammenda di Euro 3.000,00 per comportamento non regolamentare posto in essere platealmente nei confronti del pubblico di casa, a fine gara [art. 35,1c RG, art. 14,4 RG]

Ufficio Stampa Fip