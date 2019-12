LBA – I provvedimenti disciplinari del tredicesimo turno

Serie A

Tredicesima giornata, gare del 15 dicembre 2019

OPENJOBMETIS VARESE. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico verso gli arbitri.

S. BERNARDO CANTU’. Ammenda di Euro 550,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri e per lancio di oggetti non contundenti (palle di carta) collettivo sporadico, senza colpire.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA. Ammenda di Euro 2.000,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri nonché per offese collettive e frequenti verso un tesserato ben individuato.