LBA in chiaro: Domenica la sfida tra Reggio Emilia e Brindisi

È iniziata la volata finale in LBA e ogni domenica ogni partita può segnare un verdetto definitivo o quasi. È il caso di Reggio Emilia che con una vittoria – domenica 14 aprile alle 18:00 su DMAX e live-streaming su Discovery+ contro Brindisi – ipotecherebbe i playoff: traguardo esaltante all’inizio del suo nuovo progetto tecnico. È anche il caso di Brindisi che perdendo finirebbe sull’orlo del baratro retrocessione, al termine del ciclo più lungo e più ricco di successi nella storia sportiva della società salentina.

In prepartita dalle 17:15 Basket Zone sarà al Palabigi di Reggio Emilia con Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin pronti a raccontarci tutto quello che sta accadendo e accadrà in LBA: l’analisi della partita, i protagonisti, i temi tattici, le azioni più belle dell’ultima giornata di campionato, voci e pronostici con la preview dell’intervista di Mario Castelli a Michele Vitali, guardia di Reggio Emilia, disponibile da lunedì in versione integrale su Discovery+ e in podcast.

SU EUROSPORT PER LA 27ª GIORNATA LBA:

Sabato 13 aprile alle 20:30 su Eurosport 2 e Discovery+

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-ESTRA PISTOIA

(commento di Michele Pedrotti e Chicca Macchi)

Domenica 14 aprile alle 19:00 su Eurosport 2 e Discovery+

GERMANI BRESCIA-UMANA REYER VENEZIA

(commento di Davide Fumagalli e Hugo Sconochini)

DMAX è al canale 52 del digitale terrestre, 28 Tivù Sat e 170 di Sky

I canali EUROSPORT sono disponibili su Discovery+, Sky, Now, Dazn, Timvision, Amazon Prime Channels

