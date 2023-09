LBA – La finale di Supercoppa in chiaro su DMax e Nove

By

La nuova stagione di basket italiano comincia al PalaLeonessa A2A di Brescia con la Frecciarossa Supercoppa 2023 di sabato 23 e domenica 24 settembre nel classico format della Final Four.

A contendersi il primo trofeo della stagione saranno EA7 Emporio Armani Milano campione d’Italia, Germani Brescia vincitrice della Coppa Italia e detentrice della Coppa Italia, Virtus Segafredo Bologna finalista in campionato e la sorprendente Bertram Derthona Tortona semifinalista di entrambe le competizioni nazionali.

Con Milano e Brescia teste di serie, la prima semifinale di sabato 23 settembre propone subito l’ennesimo e sempre attesissimo remake delle ultime tre finali scudetto tra Olimpia e Virtus Bologna, alle 18:00 su Eurosport 2, seguita alle 20:45 dalla seconda semifinale Brescia-Tortona.

Le tre partite della Frecciarossa Supercoppa saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport e live-streaming su Discovery+, mentre la finale di domenica 24 settembre andrà in onda anche in chiaro su NOVE e DMAX canali free-to-air di Warner Bros. Discovery, oltre che su Eurosport 1.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SUPERCOPPA 2023 SU WARNER BROS. DISCOVERY

Sabato 23 settembre alle 18.00: Olimpia Milano-Virtus Bologna su Eurosport 2 e Discovery + (commento di Mario Castelli e Andrea Meneghin)

Sabato 23 settembre alle 20:45: Brescia-Derthona Tortona su Eurosport 2 e Discovery+ (commento di Michele Pedrotti e Chicca Macchi)

Domenica 24 settembre alle 18:00: Finale su Eurosport 1 e Discovery+, in chiaro su NOVE e DMAX (commento di Mario Castelli e Andrea Meneghin, a bordocampo Giulia Cicchinè e Guido Bagatta)

EUROSPORT trasmetterà due match per ogni giornata di campionato LBA 2023/2024, mentre DMAX ospiterà in chiaro ogni settimana un match domenicale anticipato da BASKET ZONE, il magazine di Warner Bros. Discovery Italia condotto da Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin con l’intervista esclusiva di Mario Castelli ai protagonisti del nostro basket… A partire da Gigi Datome.

DMAX è al canale 52 del digitale terrestre, 28 Tivù Sat e 170 di Sky

NOVE è al canale 9 del digitale terrestre e Tivù Sat, 145 di Sky

I canali EUROSPORT sono disponibili su Discovery+, Sky, Now, Dazn, Timvision, Amazon Prime Channels

