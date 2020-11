LBA, la partita Brescia – Trento posticipata alle ore 20.45

La Lega Basket ha determinato lo spostamento dell’orario della partita dell’ottavo turno del campionato di Serie A tra Germani Brescia e Dolomiti Energia Trentino, in programma domenica 15 novembre al PalaLeonessa A2A di Brescia.

La sfida, inizialmente programmata per le ore 17.30, prenderà il via alle ore 20.45 e sarà trasmessa in TV sulle frequenze di Rai Sport HD. Come di consueto, la partita sarà visibile anche in diretta streaming su Eurosport Player.

Uff stampa Germani Leonessa Brescia