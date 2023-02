LBA – La programmazione di Marzo su DMAX, Eurosport e Nove

Per tutto il mese di marzo i canali di Warner Bros. Discovery trasmettono LIVE due match per ogni giornata di regular season su EUROSPORT. Inoltre, ogni settimana ci sarà una partita domenicale in chiaro su DMAX, mentre a marzo il big-match di campionato in diretta su NOVE sarà l’attesissimo Olimpia Milano-Virtus Bologna di domenica 19 alle 18:00, con la telecronaca di Mario Castelli e Andrea Meneghin e il focus da bordocampo di Giulia Cicchinè e Guido Bagatta.

Tutti i match sono disponibili anche in streaming su discovery+ ed Eurosport App.

20ª giornata di LBA Serie A:

· Sassari-Venezia sabato 4 marzo alle 20:30 su Eurosport 2

(telecronaca di Daniele Pedrotti e Chicca Macchi)

· Pesaro-Brindisi domenica 5 marzo alle 17:30 su DMAX

(Mario Castelli e Andrea Meneghin, inviati Guido Bagatta e Giulia Cicchinè)

· Bologna-Tortona domenica 5 marzo alle 20:00 su Eurosport 2

(Davide Fumagalli e Hugo Sconochini)

21ª giornata di LBA Serie A:

· Varese-Pesaro sabato 11 marzoalle 20:20 su Eurosport 1

· Brescia-Trieste domenica 12 marzo alle 17:30 su DMAX

· Reggio Emilia-Napoli domenica 12 marzo alle 18:30 su Eurosport 1

22ª giornata di LBA Serie A:

· Trentino-Tortona sabato 18 marzoalle 20:00 su Eurosport 2

· Milano-Bologna domenica 19 marzo alle 18:00 su NOVE

· Treviso-Scafati domenica 19 marzo alle 20:00 su Eurosport 2

23ª giornata di LBA Serie A:

· Scafati-Trieste sabato 25 marzoalle 20:00 su Eurosport 1

· Trentino-Napoli domenica 26 marzo alle 17:30 su NDMAX

· Sassari-Tortona domenica 26 marzo alle 19:30 su Eurosport 1

NOVE è al canale 9 del digitale terrestre e Tivù Sat, 145 di Sky

DMAX è al canale 52 del digitale terrestre, 28 Tivù Sat e 170 di Sky

I canali EUROSPORT sono disponibili su discovery+, Sky, Now, Dazn, Timvision, Amazon Prime Channels