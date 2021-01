LBA – Le note statistiche della quattordicesima giornata di campionato

Queste le note statistiche delle gare della quattordicesima giornata della Serie A UnipolSai in programma domenica 3 dicembre:

UNAHOTELS Reggio Emilia – Banco di Sardegna Sassari (ore 17, Eurosport 2 e Eurosport Player)

Quarantesima volta che le due società si incontrano in Serie A con un bilancio a favore di Reggio Emilia di 21 a 18. Solo 6 le vittorie esterne nella storia della rivalità tra le due squadre. Di queste sei due sono le vittorie della Dinamo Sassari a Reggio Emilia, una nella stagione 2015/16 e una in gara 7 di Finale Scudetto 2014/15 che proclamò il Banco di Sardegna campione d’Italia. In totale le due società hanno giocato 24 gare di campionato, 12 tra playoff e playout, 2 di Coppa Italia e 1 in Supercoppa.

ALLENATORI:

L’unico precedente tra Martino e Pozzecco è la gara della scorsa stagione tra Sassari e Fortitudo Bologna finita con la vittoria del coach di Sassari.

De’Longhi Treviso – Umana Reyer Venezia (ore 17.30, Eurosport Player)

2 gare di campionato e 2 di Supercoppa giocate fino ad ora dalle due società. Perfetta parità nel conto delle vittorie, 2 successi per parte con nessuna vittoria esterna.

ALLENATORI:

Menetti e De Raffaele si sono incontrati 7 volte in campionato e 2 in Supercoppa all’inizio di questa stagione. Menetti conduce 6 a 3 nel bilancio delle vittorie.

A|X Armani Exchange Milano – Carpegna Prosciutto Pesaro (ore 18, Eurosport Player)

Milano conduce nel bilancio delle vittorie contro Pesaro per 118 a 46. Nelle 81 gare giocate a Milano Pesaro uscita vincitrice solo in 11 casi, l’ultima nella stagione 2017/18. Tra le due società la finale scudetto delle stagioni 1981/82 (Milano 2-0), 1984/85 (Milano 2-0) e 1987/88 (Pesaro 3-1). Anche due Finali di Coppa Italia giocate tra Milano e Pesaro nelle stagioni 85/86 e 86/87 vinte entrambe dall’Olimpia.

ALLENATORI:

14 le occasioni in cui Messina e Repesa si sono incrociati sulla panchina di due squadre di Serie A: Repesa conduce per 8 vittorie a 6 sul coach di Milano. Tra i due allenatori anche una finale scudetto, quella della stagione 2002/03 vinta dalla Benetton Treviso di Messina contro la Fortitudo Bologna allenata da Repesa. Gara numero 500 in campionato per Ettore Messina. Repesa ha allenato l’Olimpia Milano nelle stagioni 2015/16 e 2016/17 vincendo uno scudetto, 2 Coppa Italia e 1 Supercoppa. In campionato ha allenato 84 gare con Milano vincendone 60.

Allianz Pallacanestro Trieste – Openjobmetis Varese (ore 18.30, Eurosport Player)

Varese sempre vincente contro Trieste nelle 4 gare giocate fino ad ora. Due vittorie esterne e due casalinghe per Varese nelle due ultime stagioni.

ALLENATORI:

Sfida inedita tra Dalmasson e Bulleri in Serie A.

GIOCATORI:

Presenza numero 600 in campionato per Daniele Cavaliero: è il giocatore in attività con più presenze nel nostro campionato.

Happy Casa Brindisi – Dolomiti Energia Trentino (ore 19, Eurospot Player)

E’ la dodicesima volta che Brindisi e Trento si incontrano in campionato: sino ad ora 4 le vittorie della Happy Casa contro le 7 della Dolomiti Energia.

Brindisi non vince in casa contro Trento dalla stagione 2016/17: Enel Basket Brindisi – Dolomiti Energia Trentino 69 a 61

ALLENATORI:

Brienza sempre vincente contro Vitucci: due sfide e due vittorie per il coach di Trento.

Germani Brescia – Vanoli Basket Cremona (ore 20.45, Rai Sport HD e Eurospost Player)

Terza gara di fila che si gioca a Brescia tra le due società contando il girone di ritorno della stagione 2018/19 e l’unica gara giocata la scorsa stagione. 4 a 3 il bilancio della vittorie tra le due squadre a favore di Brescia nei precedenti giocati fino ad ora

ALLENATORI:

Buscaglia ha vinto entrambe le gare giocate contro una squadra allenata da Galbiati.

GIOCATORI:

Fabio Mian alla presenza numero 250 in Serie A. Mian è alla nona stagione in Serie A, la quarta con Cremona. Brian Sacchetti alla presenza numero 100 con Brescia in campionato.