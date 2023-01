LBA NEXT GEN – La Final Eight di scena a Napoli dal 10 al 12 Aprile

Sarà il PalaBarbuto di Napoli la sede della Final Eight della IBSA Next Gen Cup 2022/23, competizione organizzata da LBA che vede affrontarsi le 16 formazioni Under 19 delle società di Serie A.

La fase conclusiva del torneo, a eliminazione diretta, si disputerà da lunedì 10 a mercoledì 12 aprile 2023 in collaborazione con la GeVi Napoli Basket.

La prima giornata, in programma lunedì 10 aprile, sarà dedicata ai quarti di finale; la seconda, prevista per martedì 11 aprile, prevede le semifinali mentre la finale si disputerà mercoledì 12 aprile.

Alla Final Eight si qualificano le quattro migliori squadre dei due gironi che verranno determinate al termine del secondo concentramento di Trento e Rovereto in programma dal 23 al 26 febbraio.

La manifestazione, organizzata dalla Lega Basket, in sintonia con la Federazione Italiana Pallacanestro, ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere i vivai dei club di Serie A, pronti a formare i grandi campioni di domani, gli staff tecnici ed i prospetti emergenti della classe arbitrale.

“L’impegno e la passione della società presieduta da Federico Grassi – afferma il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini – hanno saputo riportare la città partenopea nel basket di vertice. Ora si unisce a noi per organizzare la fase finale di una manifestazione nella quale la LBA sta dedicando particolare attenzione, con l’obiettivo di premiare sempre più i grandi sforzi che i nostri club dedicano alla cura dei loro settori giovanili”.

“Napoli ha un’antica storia legata al basket – afferma il Presidente della Gevi Napoli Basket Federico Grassi – e la nostra giovane società sta investendo molto per farne anche il suo futuro. Il rapporto con la Federazione e con la Lega Basket Serie A è davvero solido e siamo sempre orgogliosi di ospitare grandi eventi. Dopo la Nazionale maschile e quella femminile, ora arriva un’altra grande manifestazione come la fase finale della Next Gen legata ai giovani, tantissimi dei quali sono tornati al PalaBarbuto, e si sono riavvicinati al basket per seguire le partite della GeVi Napoli Basket, ricreando un bellissimo clima intorno alla società. Ringrazio tutta la Lega Basket Serie A ed il presidente Umberto Gandini, per aver creduto ancora una volta nella nostra città».

