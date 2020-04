LBA: Non si riparte prima di Gennaio 2021? Ipotesi di una Serie A a 20 squadre

Continuano le ipotesi e soprattutto la confusione sulla prossima stagione di Serie A (LBA).

Secondo quanto riportato da La Prealpina, ci sarebbe sul tavolo una nuova ipotesi a dir poco particolare.

L’idea è quella di fare una serie A a 20 squadre, da dividere in due gironi su base geografica, con il ripescaggio di 3 squadre dalla A2 (in tal caso favorite Ravenna, Torino e Verona o Napoli). Tutto questo, nel caso il Governo applichi la peggiore delle ipotesi sulla riapertura dei palazzetti al pubblico, la ripartenza della LBA Serie A sarebbe prevista per Gennaio 2021.

Prevista per domani una nuova assemblea di Lega Basket, ma è chiaro che tutto dipenderà dalle scelte del Governo.