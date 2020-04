LBA, parla Gandini: “Concentriamo gli sforzi sulla programmazione della nuova stagione”

Il presidente della LBA Umberto Gandini, a nome di tutte le società associate, prende atto della decisione della Federazione di dichiarare la chiusura anticipata del campionato 2019/20.

Nel corso della giornata odierna le società si sono riunite per discutere delle realistiche prospettive di ripresa della attività agonistica, rispetto alla drammatica corrente crisi epidemica legata al COVID-19 e, all’esito, il Presidente Gandini aveva trasferito al Presidente Petrucci le valutazioni della Lega.

Conseguentemente a quanto deliberato in data odierna dalla FIP, con la quale condivide le motivazioni di fondo che l’hanno portata ad assumere questa decisione, la Lega e tutte le società associate concentreranno ora tutti i loro sforzi sulla programmazione della stagione 2020/21 auspicando di poter riprendere a giocare in totale sicurezza ed augurandosi di avere da parte di tutte le istituzioni coinvolte un quadro normativo di sostegno alle società stesse e alle attività imprenditoriali collegate alla pratica della pallacanestro, presupposto imprescindibile per affrontare il momento di straordinaria difficoltà che il nostro e tutto lo sport, al pari del nostro Paese, sta attraversando.

Questo per rispondere compiutamente alle attese di tutti gli stakeholders e degli appassionati a cui poter nuovamente garantire la fruizione del “prodotto basket” al cui miglioramento i club lavoreranno con passione e determinazione con l’obiettivo di una nuova e completa ripartenza, nel rispetto delle disposizioni delle autorità governative e sanitarie e della tutela della salute di tutti.

Uff stampa LBA LegaBasket Serie A