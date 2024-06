LBA Playoff 2024 – Oltre 170000 spettatori in 28 gare

By

Gli LBA Playoff UnipolSai 2024 appena conclusi hanno confermato gli ottimi dati di affluenza registrati in regular season totalizzando 170.278 spettatori in 28 gare, con una media di 6.081 spettatori e una percentuale di riempimento dell’83%.

In particolare, nelle 4 partite delle LBA Finals UnipolSai tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna si è registrata la maggior affluenza, con 43.809 spettatori totali e una media di 10.952. Il match con più pubblico è stato Gara 4 delle LBA Finals UnipolSai all’Unipol Forum che ha totalizzato 12.779 spettatori.

Importanti anche i numeri dei quarti di finale (79.162 per una media di 4.656 in 17 partite) e delle semifinali (47.307 per una media di 6.758).

