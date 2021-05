Abbiamo analizzato il momento delle quattro squadre che si giocheranno l’accesso alla finalissima Scudetto

OLIMPIA MILANO

Milano è sicuramente la candidata numero uno per lo Scudetto, ma quanto potrà influire nella testa dei giocatori e soprattutto nelle scelte di Messina la Final Four di Eurolega in programma dal 28 al 30 Maggio?

Onestamente Messina ha il “doppio roster” campionato / Eurolega e riteniamo che Milano sia battibile sulla singola partita, ma difficilmente si può avere la meglio in una serie.

Fisicamente sta bene, a parte qualche affaticamento per Shields, ma Messina potrà contare su tutti gli effettivi in vista del doppio impegno, resta quindi per noi la favorita alla vittoria finale, a prescindere da come andrà a Colonia.

UMANA REYER VENEZIA

Come ogni anno parte tra le “sfavorite”, ma sappiamo benissimo che chiunque vorrebbe evitarla nelle partite che contano. L’ultima dimostrazione è stata la gara5 contro Sassari, dal -19 alla vittoria finale. Mai dare per morti i ragazzi di coach De Raffaele, capace di preparare le partite in modo impeccabile e su misura a seconda dell’occasione. Venezia ha già battuto Milano in regular season, ma sappiamo che nei playoff è tutta un’altra storia.

Fisicamente diciamo che ha vissuto annate migliori, diciamo che la “sosta” per le F4 di Eurolega potrebbe portare energie nuove in casa orogranata e favorire l’inserimento al meglio di Jerrells, pedina di grande lusso per Venezia.

Teniamo quindi Venezia legata al recupero del pieno delle energie per potersela giocare al meglio, poi chissà con una vittoria al Forum sarebbe tutto più entusiasmante tornare poi al Taliercio.

HAPPY CASA BRINDISI

Nel finale di stagione, condizionato dal focolaio Covid, ha perso la possibilità di tenere la testa della classifica. Vitucci sta recuperando i “cocci” e una volta al completo vedremo la vera Brindisi, quella che ha incantato per gran parte della stagione.

Harrison ha già dimostrato di essere colui in grado di spostare gli equilibri, insieme a quel Willis che a volte risulta un gran punto interrogativo per le difese avversarie.

La serie con la Virtus sarà molto in equilibrio, decisa probabilmente da dettagli. Ci sentiamo di mettere il nostro dollaro sull’accesso alla Finale, complice anche il fattore campo a suo favore.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Tanto è stato investito negli ultimi anni dal Patron Zanetti che adesso sarebbe il momento di pagare dividendi. Diciamo sarebbe perchè Brindisi è avversario tosto da affrontare.

Bologna ha sofferto con Treviso, ma ha gli uomini con esperienza tale per venire fuori dalle situazioni avverse. Ha dimostrato che anche in serate storte dei suoi campioni il gruppo può fare la differenza.

Belinelli ha dichiarato di puntare diretto allo Scudetto, obiettivo primario, dopo la cocente eliminazione in EuroCup. Per farlo servono 3 partite perfette sia offensivamente, ma soprattutto difensivamente contro uno dei migliori attacchi del nostro campionato.