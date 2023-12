LBA – Serie A, nel turno di fine anno spicca il derby Brescia-Milano

By

Il torneo di serie A ha offerto spunti davvero molto interessanti nell’ultimo turno, e su tutti c’è stata la grande vittoria di Venezia in casa del Brescia, con conseguente aggancio dei lagunari proprio sui bresciani in vetta alla graduatoria. La squadra del croato Neven Spahija ha conquistato il successo grazie ad una prova davvero maiuscola, chiudendola anche con un vantaggio di 15 punti (86-71) che non lascia alcun dubbio sul dominio registratosi nel corso del match.

Brescia dunque, al centro della contesa e chiamata ora a difendere la leadership da vari attacchi: in primis sempre dal Venezia, che sabato 30 dicembre se la vedrà in casa di un Sassari amareggiato dalla caduta di Reggio Emilia, l’altro invece sarà direttamente nel super derby casalingo contro l’Olimpia Milano.

Si prevede ovviamente un Palaleonessa stracolmo per spingere il quintetto di casa a battere quello di Ettore Messina e soci, il quale, nonostante le varie difficoltà incontrate in questa stagione, vanta ancora valutazioni particolarmente alte da parte dei siti di scommesse online, che considerano i milanesi i grandi favoriti nella corsa allo scudetto con una quota stabile a 1.65, mentre la Virtus Bologna insegue a 2.40.

A proposito dei felsinei, c’è da sottolinearne la performance del turno prenatalizio in casa di Pistoia, dove il team di Luca Banchi ha sciorinato una prova davvero di alto profilo, portando a casa l’intera posta grazie ad un punteggio (70-91) piuttosto eloquente. Ora per i virtussini c’è lo scoglio casalingo di Pesaro, squadra che però non vive un momento particolarmente felice e quindi azzardiamo un impegno sulla carta piuttosto morbido.

Un Pesaro travolto, peraltro in casa da un redivivo Varese che, grazie a questo guizzo in trasferta ha trascorso con la giusta serenità la festività del Natale, ma incamerando una dose industriale di fiducia in vista della sfida casalinga di sabato 30 dicembre contro la Reggiana.