Coach Walter De Raffaele ha presentato gara 1 di semifinale scudetto in programma domani sabato 22 maggio alle 21.00 al Mediolanum Forum. Diretta su Raisport HD, Eurosport 2 e Eurosport Player.

“Conosciamo il valore assoluto di Milano in termini di qualità di squadra, di organizzazione e di chi l’allena. Non credo ci sia bisogno di ripetere quanto questa squadra abbia finora dimostrato di essere la più forte.

E’ naturale che per noi diventa una sfida da subito importante perché dobbiamo provare a portare via una partita. Dovremo essere molto bravi fisicamente a combattere in ogni uno contro uno e soprattutto ad avere la leggerezza di chi va a gustarsi una semifinale conquistata con grande sacrificio, sapendo di affrontare una delle squadre più forti d’Europa. Questo dev’essere qualcosa da vivere con entusiasmo e gioia perché è il bello di questo sport che ti propone sfide da ricordare”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia