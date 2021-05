Le dichiarazioni di coach Frank Vitucci al termine di gara due: “Ci abbiamo messo l’anima ma non è bastato. Non ci dobbiamo far prendere dalla frustrazione, abbiamo una settimana per riposare e ricaricarci. Siamo molto ma molto vicini, oggi non abbiamo retto soprattutto dal punto di vista offensivo. Le loro folate di talento con Teodosic e Belinelli ci hanno fatto male. Non è ancora sufficiente ma dobbiamo provarci“.

Le parole del coach bianconero nel post partita.

“Il nostro primo pensiero è stato fermare la transizione di Brindisi. In attacco abbiamo perso qualche pallone che non mi è piaciuto ma abbiamo complessivamente appoggiato bene la palla. Nei rimbalzi siamo stati lì e questa è stata un’altra chiave. I nostri leader hanno fatto due ottime gare, con un’ottima difesa di Markovic e Pajola. Abass ha fatto ottime cose, è stato sempre presente aspettando anche il rientro di Weems. Anche Ricci oggi ha finito bene la partita. C’è poco da aggiungere, siamo 2-0 e l’unica cosa che conta è questa. Stiamo capendo quello che ci vuole per giocare questo tipo di partite: abbiamo tanti giocatori alla prima esperienza nella stagione più lunga della storia. Quest’anno ci sono mancate alcune partite toste ma la squadra adesso è sul pezzo.”

