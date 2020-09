LBA Supercoppa, ecco le due semifinali

La LBA Supercoppa sponsorizzata Eurosport entra nel vivo. Dopo i gironi che hanno qualificato Olimpia Milano, Virtus Segafredo Bologna, Umana Reyer Venezia e i campioni in carica del Banco di Sardegna Sassari, il prossimo weekend ci sarà l’evento finale a Bologna, cioè la classica Final Four con semifinali il venerdì e la finalissima domenica alle ore 18. Appuntamento in una Segafredo Arena rinnovata per la questione covid-19: ci saranno a disposizione oltre duemila posti a sedere.

Ecco le semifinali sorteggiate poco fa:

ore 18 Olimpia Milano – Umana Reyer Venezia

ore 21 Banco di Sardegna Sassari – Virtus Segafredo Bologna

La finale sarà ovviamente tra le due vincitrici domenica alle 18. Biglietti disponibili nel circuito Vivaticket.