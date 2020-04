LBA, tra ranking e idee per il futuro

I club della LBA si sono riuniti oggi in videoconferenza per analizzare varie tematiche anzitutto in riferimento alla stagione 19/20 conclusa in anticipo a causa della emergenza Covid 19.

E’ stato esaminato, in particolare, il tema della definizione di un ranking tra le squadre in vista della attribuzione dei posti che verranno assegnati alla Serie A nelle competizioni europee per club della stagione 2020-21. Inoltre è stato affrontato l’argomento della premialità, al fine di presentare proposte alla Federazione Italiana Pallacanestro e permetterle di assumere le conseguenti decisioni in merito.

Successivamente è stato effettuato un esame dei format che potrebbero essere valutati per la prossima stagione agonistica, insieme ad una prima ipotesi di date e criteri per la iscrizione da sottoporre al vaglio della Fip.

Infine è iniziata una analisi delle opportunità che si presentano ai club in questa fase e che possono portare ad una progressiva revisione delle norme che oggi regolano la appartenenza alla Lega stessa e le sue attività.

–

Uff stampa LBA LegaBasket Serie A