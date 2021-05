Si chiude stasera la stagione regolare della Serie A UnipolSai con la disputa della trentesima giornata: tutte le gare sono in programma alle 20.45 e nella volata playoff sono ancora tutte da definire le posizioni della griglia di partenza tranne la prima, già conquistata matematicamente dall’A|X Armani Exchange Milano (nella foto Datome) e la sesta, occupata dalla De’ Longhi Treviso. Per l’ultimo posto a disposizione rimangono Dolomiti Energia Trentino e Vanoli Cremona con la Dolomiti Energia che può piazzarsi sesta vincendo a Bologna con la Virtus Segafredo e contemporanea sconfitta dell’Allianz Trieste contro la Fortitudo Lavoropiù Bologna.

L’altra squadra in lizza per l’ultimo posto, la Vanoli Cremona, si qualifica in caso di vittoria a Milano e contemporanea sconfitta di Trento. Ballottaggio per le posizioni dalla seconda alla quinta tra Happy Casa Brindisi, Virtus Segafredo Bologna, Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia con slo le prime due che possono ambire alla seconda piazza.

In allegato tutte le ipotesi di parità.

Alla luce della matematica prima posizione della A/X Armani Exchange Milano e della sua partecipazione alla Final Four di Eurolega in programma a Colonia dal 28 al 30 maggio queste le date dei quarti di finale dei playoff scudetto.

GARA 1

GIOVEDI’ 13 MAGGIO

1-8

4-5

2-7

3-6

GARA 2

VENERDI’ 14 MAGGIO

1-8

4-5

2-7

3-6

GARA 3

DOMENICA 16 MAGGIO

8-1

5-4

LUNEDI’ 17 MAGGIO

7-2

6-3

EVENTUALE GARA 4

MARTEDI’ 18 MAGGIO

8-1

5-4

MERCOLEDI’ 19 MAGGIO

7-2

6-3

EVENTUALE GARA 5

GIOVEDI’ 20 MAGGIO

1-8

4-5

VENERDI’ 21 MAGGIO

2-7

3-6

127600_63_ipotesiincasodiparit—pdf.pdf

Ufficio Stampa Legabasket