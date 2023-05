LBA Utilizzo Italiani – Pesaro prima per Under26, Trento in quella Under23

Sono la Dolomiti Energia Trentino e la Carpegna Prosciutto Pesaro ad aggiudicarsi il primo posto della classifica relativa alla valorizzazione dei giocatori italiani per la stagione regolare 2022 – 2023.

I bianconeri hanno raggiunto il primo posto per la categoria Under 23 mentre i biancorossi si sono classificati primi per la categoria Under 26.

MINUTAGGIO UNDER 23

La classifica coinvolge sia le Società che optano per l’utilizzo della formula 5+5 sia quelle che scelgono il 6+6.

In palio un premio di 250.000 euro da suddividere tra le prime 5 società che hanno ottenuto la miglior percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 23 (il calcolo di tale percentuale è effettuato dividendo i minuti giocati da tali atleti per i minuti complessivi al termine della ventisettesima giornata di campionato).

Tra questi, i minutaggi degli atleti under 21 vengono moltiplicati per 2 mentre i minutaggi degli under 23 tesserati per almeno due stagioni utili al completamento della formazione per la propria Società sono moltiplicati per 3.

La Dolomiti Energia Trentino ha conquistato il primo posto schierando giocatori italiani e di formazione con 2374 minuti (pari al 43.6 % del totale dopo aver applicato i diversi moltiplicatori), seconda la Tezenis Verona con 1439 minuti (pari al 26,3 % del totale). A metà classifica troviamo la UNAHOTELS Reggio Emilia con 1197 minuti (pari al 21,9% del totale) seguita dalla NutriBullet Treviso con 894 minuti (pari al 16.6% del totale). Chiude la classifica la Openjobmetis Varese con 582 minuti (pari al 10.7% del totale).

CLASSIFICA

1°: Dolomiti Energia Trentino

2°: Tezenis Verona

3°: UNAHOTELS Reggio Emilia

4°: NutriBullet Treviso Basket

5°: Openjobmetis Varese

MINUTAGGIO UNDER 26

La classifica coinvolge solo le Società che hanno scelto di utilizzare per tutta la stagione sportiva la formula del 5+5 (schierando cioè un massimo di 5 atleti non formati e un minimo di 5 atleti di formazione italiana).

Anche per questa categoria era in palio un premio complessivo di 250.000 euro da suddividere tra le società con la migliore percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione Under 26 (il calcolo di tale percentuale è stato effettuato dividendo i minuti giocati da tali atleti di cittadinanza e formazione italiana per i minuti complessivi al termine della ventisettesima giornata di campionato). La società Pallacanestro Trieste, quarta in questa graduatoria ma retrocessa in A2 al termine della stagione regolare, ha perso il diritto al premio.

La Carpegna Prosciutto Pesaro ha conquistato il primo posto schierando giocatori italiani e di formazione per un totale di 1393 minuti (pari al 25.6% del totale), seguita dalla Openjobmetis Varese per un totale di 1197 minuti (pari al 21.9) e terza classificata la Dolomiti Energia Trentino per un totale di 958 minuti (pari al 17.6% del totale).

CLASSIFICA

1°: Carpegna Prosciutto Pesaro

2°: Openjobmetis Varese

3°: Dolomiti Energia Trentino

legabasket.it