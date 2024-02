LBAF8 – E’ Michal Sokolowski l’MVP della Coppa Italia 2024

By

Grazie ad una prova da 13 punti, 6 rimbalzi e 22 di valutazione, Michal Sokolowski ha conquistato il premio di MVP UnipolSai della finale della Frecciarossa Final Eight 2024.

Queste le dichiarazioni del giocatore in ‘mixed zone’: “Sicuramente non ho meritato solo io, ha meritato tutta la squadra. Una squadra che si è sacrificata soprattutto in campo. Abbiamo scritto la storia e l’abbiamo fatto insieme, ci siamo impegnati fino alla fine e abbiamo scritto la storia di Napoli ed è questo ciò che importa più di tutto il resto.”

LEGABASKET.IT