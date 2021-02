LBAF8, Fortitudo Bologna e la magia di Teodosic: il pensiero di Andrea Meneghin

Intervenuto ospite nella tramssione Vicini di Banco, condotta da Mario Giuliante e Michele Fiorenza e in onda su Basket108 (www.radio108web.com), Andrea Meneghin ha trattato diversi temi in vista della prossima Coppa Italia 2021, parlando anche di Fortitudo, in vista del recupero di domenica contro Varese e della magia di Teodosic contro Reggio Emilia. Ecco un estratto dell’intervento: “Non ci sarà il calore del pubblico, quello che ti spinge a fare le grandi imprese. Lo abbiamo visto nella magia che si era creata nella scorsa edizione a Pesaro e in quella prima a Firenze. Un vero peccato. La speranza è di avere qualcuno presente a palazzo per la fine della stagione”.

MILANO – REGGIO EMILIA: “Un quarto proibitivo per l’Unahotels. Milano arriva da un mese di Gennaio positivo, nonostante le sconfitte con Trieste e Villeurbanne. Come organico e profondità l’Armani è assolutamente favorita. Per Reggio sarà fondamentale il recupero di Elegar, per poter rafforzare il reparto lunghi. Sutton? Problemi interni che devono essere risolti, ma non mi pare ci sia una buonissima aria”.

VIRTUS BOLOGNA vs VENEZIA: “Uno dei quarti più appassionanti. La Virtus potrebbe avere quell’energia in più data dalla voglia di riscatto dopo la sconfitta della passata edizione. Ci saranno assenze importanti come Belinelli e Pajola, che non credo verranno rischiati. Le Vu nere stanno giocando una grande pallacanestro, fisica ed intensa. Per la Reyer la prestazione fornita domenica con Cantù non sarà sufficiente per battere la Virtus. Dovranno giocare come sanno, senza distrazioni. C’è tutto il potenziale per una grandissima sfida”.

BRINDISI – TRIESTE: “Brindisi per quanto ha fatto vedere fino ad ora e per come sta giocando è la favorita. Ci sarà il dubbio sulla presenza di Harrison che potrebbe condizionarli, ma hanno tante risorse interne fra i vari Gaspardo ed Udom. Trieste è una squadra di tiratori, che se la fai giocare ti può far male. Hanno tantissime soluzioni; Fernandez sta facendo un campionato fantastico, Alviti sta giocando bene. Upson è un giocatore molto produttivo. Peccato per l’infortunio a Grazulis, ma hanno preso un giocatore come Peric che conosce bene l’ambiente”.

SASSARI – PESARO: “Sassari è la squadra più produttiva e che segna di più in questo campionato. Con Happ ora hanno addirittura aumentato le potenzialità offensive. Il punto rimane la difesa, ogni tanto un po’ ballerina. Pesaro però sta facendo un campionato pazzesco, ed è la vera sorpresa fin qui”.

FORTITUDO BOLOGNA E PROSSIMA SFIDA CON VARESE: “C’è un allenatore ed una società che sanno bene come intervenire. Hanno perso Happ, ma i giocatori ed il potenziale ci sono. Bisogna avere pazienza e le cose poi si aggiusteranno. Le prossime sfide saranno fondamentali, già domenica a Varese sarà importante non perdere per non andare sotto 2-0 negli scontri diretti che potrebbe diventare pericoloso. Uno scontro importante per entrambe le squadre. Per chi è stato costretto a star fermo a causa del Covid non è che si torna in campo e sei a posto. Hai l’idoneità per giocare, ma la condizione scarseggia. Sarà una partita drammatica. La Fortitudo ha il potenziale per risalire e far bene, ma un 2-0 in caso di sconfitta potrebbe pesare, mentre potrebbe essere una grande iniezione di fiducia per Varese nella corsa salvezza”.

LA “MAGIA” DI TEODOSIC: “Secondo me non c’è stata nessuna mancanza di rispetto verso l’avversario. E’ stata una giocata fantascientifica, ed è venuto fuori il genio nel risolvere una situazione. Milos ha cercato il passaggio, ha visto che era tutto chiuso, ed ha avuto la prontezza di ripassarsela sull’altra mano e di andare a tirare. Nessun gesto quindi per schernire Candi. Certo, fosse successo nella pallacanestro di trent’anni fa non so cosa sarebbe successo”.

