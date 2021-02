LBAF8 Milano, coach Messina: “La Coppa Italia è una competizione insidiosa per natura”

Così Coach Ettore Messina ha presentato la competizione con i media presenti:

“La Coppa Italia è una competizione insidiosa per natura, di solito si impone la squadra che riesce ad avvicinarsi il più possibile al suo potenziale massimo considerato che c’è tensione, la posta in palio è alta e esprimersi al top è molto difficile. E’ quello che cercheremo di fare”. Il primo passo però è il quarto di finale di giovedì alle 18 e non si guarda oltre: “Reggio Emilia è una squadra che muove la palla e ha tiratori. Se non dovesse avere due lunghi come Sutton ed Elegar, sotto saremmo più potenti di loro, ma Baldi Rossi giocherebbe da 5 e aprirebbero il campo ancora di più. Questo qualche volta l’abbiamo sofferto durante la stagione, dunque dovremo fare attenzione”.

Ufficio Stampa Olimpia Milano