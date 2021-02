LBAF8 – Milano, coach Messina: ”Quella di oggi è una vittoria di tutti”

Ettore Messina, coach dell’A|X Armani Exchange Milano, ha così commentato la vittoria: “Credo che la partita di questa sera sia stata condizionata dalla stanchezza di Pesaro. I miei giocatori non hanno mollato un attimo il piede dall’acceleratore, abbiamo giocato una partita di livello facendo appello alla difesa. Ringrazio la società che ha dimostrato ora più che mai fiducia e sono estremamente grato di allenare questi ragazzi. Sono forse più contento per questa Coppa Italia che per la Supercoppa e sicuramente non manca l’affetto da parte mia e di tutta la società per questi ragazzi. Ora dobbiamo mantenere la continuità sia a livello fisico che mentale. Quella di oggi è una vittoria di tutti, ogni giocatore si è fatto trovare pronto nel momento necessario”.

Ufficio Stampa Legabasket