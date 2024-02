LBAF8 – Milano, la delusione di Messina: “Dispiace aver fatto passi indietro proprio oggi” 

Al termine della finale della Frecciarossa Final Eight di Torino 2024, il capo allenatore della EA7 Emporio Armani Milano, Ettore Messina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in sala stampa:

“Complimenti a Napoli che ha vinto con merito, stando avanti tutta la partita e trovando un canestro importante quando eravamo avanti noi. Non abbiamo scelto il giorno migliore per fare dei passi indietro a livello di qualità di gioco; abbiamo difeso onestamente, mediocremente a sprazzi e in attacco abbiamo palleggiato e passato la palla in maniera deludente. Abbiamo sofferto le loro qualità e siamo andati a rimorchio tutta la partita. Complimenti a loro, dispiace perché dopo due grandi partite questa sera abbiamo giocato male, avremmo meritato se avessimo giocato al livello delle altre due ma questo non è successo.“

