LBAF8 Milano, le dichiarazioni di Gigi Datome: “Noi siamo pronti, siamo carichi: vogliamo alzare un altro trofeo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport la stella dell’Olimpia ha fatto il punto in vista della Final Eight di Coppa Italia

MILANO = OBIETTIVO VITTORIA

Ci sta, noi siamo pronti, siamo carichi: vogliamo alzare un altro trofeo, anche se stiamo lavorando per costruire un percorso che va oltre la Coppa Italia 2021. Bella, affascinante, ma una tappa intermedia. Se la vinci va presa per quello che è, se la perdi… uguale”

LA SVOLTA

“Abbiamo vinto alcune gare soffrendo e quello ci ha fatto crescere più delle partite vinte bene. La squadra ha acquisito consapevolezze che prima non aveva: se non gira, sappiamo comunque come uscirne”.

I COMPAGNI DI SQUADRA

Tralasciando Hines e Rodriguez, certezze assodate, sono molto felice di quello che stanno facendo LeDay, Punter e Shields. Zach ha dimostrato grande continuità, è uno che va sempre in campo con grande energia. Kevin e Shavon sono maturati molto in questi mesi. Sapevo di entrare in un gruppo composto da ottimi giocatori.

VIRTUS VS VENEZIA

“Di Venezia tutti dobbiamo temere il vissuto. Sanno come si vince, ormai sono abituati. Li ho visti contro Pesaro: quando bisogna stringere, difficilmente sbagliano. Sono maturi. Come la Virtus, che mi pare in netta ripresa. Non sono sorpreso: è una squadra piena di talento.

BELINELLI

“Gli ho fatto i complimenti appena arrivato. Il suo esordio contro di noi non è stato molto indicativo, ora mi pare si stia riambientando. Parliamo di un gran giocatore

PREOLIMPICO

“Penso sia la volontà di entrambi (con Belinelli ndr). Gli anni però passano per tutti e certe scelte verranno fatte solo a fine stagione, in libertà, senza che nessuno si offenda. Alla Nazionale abbiamo dato tanto”.