LBAF8 – Napoli, la gioia di coach Milicic: “Orgoglioso della mia squadra e di questa vittoria”

Al termine della finale della Frecciarossa Final Eight di Torino 2024, il capo allenatore della Generazione Vincente Napoli, Igor Milicic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in sala stampa:

“Ieri volevo raccontare qualcosa sulla storia di Cenerentola, perché quella di stasera è un po’ una favola. Mi viene da credere che al popolo napoletano piaccia venire qua al nord Italia e battere Milano che era la favorita. Sono estremamente orgoglioso dei miei giocatori, in questa finale abbiamo controllato per quaranta minuti; sono estremamente fiero di come tutti abbiano fatto uno step in avanti sotto ogni punto di vista. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il mio staff: Pedro, Alessandro, Jacopo che hanno fatto un grande lavoro, allo staff medico senza il quale non sarebbe stato possibile avere giocatori fuori condizione; giocare tre partite in quattro giorni è qualcosa di incredibile, siamo stati bravi perché capaci di interpretare le gare al meglio. La combo perfetta è giocare con energia, insieme alla giusta attenzione tattica: avere solo l’energia senza la tattica non funziona e avere solo la tattica senza l’energia non funziona. Ultimo ma non per importanza, la marea di tifosi che sono venuti a supportarci da Napoli, vedere una chiazza blu nel palazzetto è stato molto emozionante, ci ha reso orgogliosi di questa vittoria.”

