LBAF8 – Napoli, le parole del presidente Grassi: “Scritta la storia della città”

Dichiarazione del Presidente del Napoli Basket Federico Grassi:

“Dopo la partita di ieri pensavo fosse un’impresa impossibile. Invece abbiamo scritto la storia della nostra città. E’ un grande orgoglio per i tifosi, per la città di Napoli e per i miei soci Alfredo Amoroso e Francesco Tavassi. Abbiamo scritto la storia e riportare la Coppa Italia a casa dopo 18 anni è semplicemente meraviglioso.”



Dichiarazione dell’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda:

“Abbiamo vinto una Coppa Italia inaspettata, ma strameritata. Abbiamo giocato benissimo contro tutte le grandi squadre, con una incredibile voglia di arrivare al traguardo finale. Abbiamo un pò bruciato le tappe, ma un’occasione del genere non puoi fartela sfuggire. Siamo nelle prime otto dall’inizio della stagione in campionato, ed abbiamo una città ed i tifosi che ci spingono a questi successi così importanti.”

