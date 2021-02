LBAF8 – Pesaro, coach Repesa: “ Ci sono mille modi con cui realizzare cose importanti”

Queste le parole di Jasmin Repesa, coach della Carpegna Prosciutto Pesaro: “Complimenti a Milano non solo per la partita ma per tutto il torneo. Hanno portato a casa questo trofeo con grande merito. Allo stesso tempo voglio fare i complimenti a tutti i miei ragazzi e al mio staff per quello che abbiamo fatto in questi giorni e in questi mesi. Dobbiamo provare a competere con tutti, oggi sento un po’ di dispiacere perché non mi piace perdere: colpa anche di un calo di energie dovute alle tre partite ravvicinate. Pesaro è una piazza storica, dove c’è il palazzo più bello in Italia e una società sana da tutti i punti di. Un budget limitato non deve essere una scusa, ci sono mille modi con cui realizzare cose importanti”.

Ufficio Stampa Legabasket