LBAF8 Pesaro, coach Repesa: “La squadra ha meritato di essere qui, e non temiamo nessuno”

Sta per iniziare la Frecciarossa Final Eight 2021: tra le migliori otto squadre del girone d’andata che saranno di scena sul parquet del Mediolanum Forum di Assago c’è anche la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Oggi pomeriggio Coach Jasmin Repesa ha preso parte alla conferenza stampa che ha aperto l’evento rispondendo alle domande di Mino Taveri e Ilaria Capponi.

“Per noi far parte di questo evento è un grande piacere, la squadra ha meritato di essere qui. Siamo la principale outsider ma non temiamo nessuno, vogliamo competere esattamente come abbiamo fatto finora. Per portare a casa il successo finale serve tanta intensità, una grande forma fisica e molta concentrazione. Giocare tre partite in tre giorni non è facile”.

I biancorossi nel quarto di finale in programma venerdì alle 20:45 affronteranno il Banco di Sardegna Sassari (arbitri: Rossi, Baldini, Borgo). Diretta TV su RaiSport + HD (canale 57 del digitale terrestre e 227 della piattaforma Sky), su Eurosport 1 (canale 210 della piattaforma Sky), in streaming su RaiPlay ed Eurosport Player e con radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne). Social media cronaca disponibile sulla pagina ufficiale Facebook della VL. Match visibile anche in differita su San Marino RTV (canale 73 del digitale terrestre, 573 in HD, 520 della piattaforma Sky) alle 17:10 di sabato 13 febbraio.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro