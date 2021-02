LBAF8 Umana Reyer Venezia, coach De Raffaele: “Cercheremo di fare di tutto per difendere il titolo“

Giovedì 11 febbraio alle 20.45 l’Umana Reyer affronta la Segrafredo Virtus Bologna al Mediolanum Forum di Assago (Milano). La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport HD, Eurosport 1, RaiPlay e Eurosport Player.

Cercheremo di fare di tutto per difendere il titolo che credo con merito abbiamo conquistato lo scorso anno, provando a farlo dalla prima partita con Bologna. La Coppa Italia è una manifestazione veramente a se stante, dove devi imbroccare quattro giorni veramente magici e dove ogni risultato è aperto. Però, ripeto, andremo per fare il meglio possibile, con la volontà di provare a ripeterci. Su Bologna credo che, come Milano, non abbia bisogno di presentazioni né tanto meno di stimoli per essere affrontata, però è importante giocare con la gioia di chi sa di essere presente con continuità a questa manifestazione. Non credo che ci sia necessità di presentare nei particolari la Virtus: una grande squadra, forte in tutti i reparti, fatta di grandi campioni. Per cui è una partita in cui ci vuole anche poco per stimolare i giocatori”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia