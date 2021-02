LBAF8 VL Pesaro, coach Repesa: “Complimenti a tutti i ragazzi che ci hanno creduto”

A fine gara in sala stampa Coach Jasmin Repesa commenta la vittoria ottenuta contro i sardi: “Faccio i complimenti ai ragazzi che ci hanno creduto e hanno regalato un successo molto importante e meritato a una società come questa che vuole crescere. Sono contento perché entrambe le squadre hanno offerto un grande spettacolo a tutti gli amanti del basket. Eravamo pronti per la difesa a zona pensata da Sassari, Tambone ha scoccato il tiro decisivo. Non abbiamo concesso palloni facili, in alcune fasi abbiamo commesso troppi errori permettendo a Sassari di rientrare. Noi però siamo una squadra che non solo si diverte a giocare insieme ma proprio nello stare insieme. Tutto parte da una mentalità vincente, se avremo la possibilità di fare uno sgambetto a una squadra come Brindisi ovviamente non potremo che esserne contenti”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro