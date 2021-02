LBAF8 VL Pesaro, coach Repesa: “Società, giocatori e tifosi si meritano questo traguardo”

A fine gara in sala stampa Coach Jasmin Repesa commenta la vittoria ottenuta contro i pugliesi: “Una soddisfazione enorme, per noi giocare la finale è più di un sogno. Tutta la società, i giocatori e i tifosi si meritano questo traguardo. Siamo stati molto bravi a rimbalzo difensivo e abbiamo mosso bene la palla in attacco. Solo così è possibile giocare ed essere competitivi contro una squadra molto fisica. Nel secondo tempo abbiamo smesso di difendere e di muovere la palla: è uscita fuori la loro maggiore fisicità ed atletismo e il vantaggio si è ridotto. Dobbiamo capire perché è successo questo dato che domani affronteremo un avversario ancora più forte. Sarà necessario recuperare le energie, la squadra di Coach Messina sta disputando un’ottima stagione. Per noi sarà una vetrina di altissimo livello. Dobbiamo puntare a giocare 40 minuti dando il nostro meglio”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro