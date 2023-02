LBAF82023 Germani Brescia, coach Magro: “Abbiamo fatto la storia di questo club”

Coach Alessandro Magro commenta il successo della Germani su Bologna: “Quando vinci un trofeo il commento tecnico sulla gara lascia il tempo che trova. Una gara molto seria in difesa, una serata felice anche in attacco. Questo ci ha permesso di condurre la gara, fino a quando loro hanno deciso di passare a zona e noi ci siamo fermati. Abbiamo provato a venirne a capo, ci siamo affidati ai giocatori di talento ed Amedeo ha fatto una partita incredibile. Massinburg e Petrucelli importantissimi, ma una nota anche per Burns che ha dato tantissimo in assenza di Cobbins. Eravamo qui dopo un momento difficile, più vicini all’ultimo posto che alla zona playoff, un periodo di polemiche e critiche giustificate. Sapevamo che dovevamo venire qui dimenticando tutto il pregresso, vincere in questo momento è stato ancora più bello, con enorme umiltà. Credo che questa coppa abbia due valori fondamentali: vinta battendo due squadre incredibili come Milano e Bologna punendole con le loro armi, la difesa. La seconda è che Brescia ad oggi non aveva vinto nulla, quindi quello che abbiamo fatto noi tutti verrà scritto indelebilmente nella storia”.