LBAF82023 Venezia, coach Spahija: “Dobbiamo entrare in campo con la stessa attitudine che abbiamo messo in campo contro Pesaro”

Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia è la sfida tra la testa di serie numero 2 e numero 7 nel tabellone dei quarti di finale della Frecciarossa Final Eight 2023.

L’Umana Reyer torna alla Final Eight dopo la mancata qualificazione della scorsa stagione che ha chiuso una serie di 8 partecipazione consecutive. La vittoria del trofeo nel 2020, eliminando in successione Virtus Bologna Milano e Brindisi, ha registrato un risultato storico per il nostro club: la prima Coppa Italia orogranata. Nell’ultima edizione in cui ha preso parte alle Final Eight l’Umana Reyer ha raggiunto la semifinale dov’è stata eliminata da Milano (che ospitava le Final Eight).

Dove vederla: giovedì 16 febbraio 2023 ore 18.00, Eleven Sports, Eurosport 2 e DMAX.

Info biglietti: https://www.legabasket.it/lba/competition/470/2022/coppa-italia/biglietti

Arbitri: Carmelo Paternicò, Beniamino Manuel Attard, Guido Giovannetti

I precedenti

Tre i precedenti tra le due società in Coppa Italia, uno nei quarti dell’edizione 1989 e due nelle stagioni 2020 e 2021 con il formato attuale. Bologna ha vinto la prima gara, mentre Venezia ha conquistato entrambe le gare dei quarti di finale delle Final Eight.

Gli allenatori

Per Sergio Scariolo questa è la 4ª partecipazione nella competizione, dopo la sconfitta della scorsa stagione in semifinale sempre con Bologna e le due edizioni del 2012 e 2013 sulla panchina di Milano.

Neven Spahija è debuttante ad una Final Eight.

Gli ex

Umana Reyer Venezia – Amedeo Tessitori ha giocato a Bologna dal 2020 al 2022 conquistando Scudetto 2021, Supercoppa 2021 ed Eurocup 2022. In campionato ha viaggiato a 4.3 punti e 2.7 rimbalzi.

Marco Spissu ha completato l’annata 2016/17 con la Virtus in Serie A2, facendo registrare 11.7 punti, 2.7 rimbalzi e 3.1 assist.

Riccardo Moraschini è cresciuto nelle giovanili della Virtus dal 2005, lasciando poi il club nel 2013.

Coach Neven Spahija

Innanzitutto voglio dire che dobbiamo entrare in campo con la stessa attitudine e la stessa fame che abbiamo messo in campo contro Pesaro: deve essere il nostro DNA. Parlando della Virtus e di coach Scariolo, con cui ho condiviso praticamente tutta la carriera essendo quasi coetanei, sono una delle migliori squadre in Italia, se non la più forte. Ci aspetta una partita che sappiamo essere molto dura. Abbiamo analizzato la gara di campionato, che è stata molto equilibrata, per cui sappiamo bene che andiamo ad affrontare un avversario di grande spessore.

Noi però siamo la Reyer, per cui scendiamo in campo per vincere tutte le partite. Affrontiamo questa sfida con lo spirito di andare lì per vincere, perché, come ho già detto, questo deve essere il nostro DNA: provarci sempre, avere sempre l’attitudine per vincere le partite, non importa se poi si vince o si perde. Non penso che ci sia una sola chiave della partita quando giochi contro una squadra così forte e così versatile: di certo sappiamo cosa vogliamo fare, in attacco e in difesa.

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia