LBAF82024 327mila spettatori per la finale su NOVE, DMAX ed Eurosport 2

Le Final Eight di Coppa Italia di basket si chiudono con l’ottimo risultato dell’atto conclusivo tra Olimpia Milano e GeVi Napoli. L’incontro, trasmesso su Nove, DMax ed Eurosport 2, è stato visto da 327mila spettatori per una share totale del 2.2%, il doppio rispetto alla finale dell’anno scorso, e una share sul target maschile 25-54 del 4,4%.

Si tratta del record per una finale di Coppa Italia trasmessa sui canali Warner Bros. Discovery e della miglior partita stagionale tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia.

Dall’Inalpi Arena di Torino conle migliori otto squadre del girone d’andata di Serie A – fra cui l’Olimpia Milano scudettata, la Virtus Bologna vincitrice della Supercoppa Italiana e Germani Brescia detentrice della Coppa Italia– Warner Bros. Discovery ha trasmesso tutti i match di Frecciarossa Final Eight 2024 in chiaro e in diretta streaming su Discovery+ fino alla finale vinta da Generazione Vincente Napoli Basket.

