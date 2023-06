LBAFinals, Gigi Datome dell’Olimpia Milano è l’MVP

By

Gigi Datome è l’MVP delle Finali LBA tra Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Super prestazione per Datome con 16 punti e una prestazione da vero leader nella vittoria in Gara 7.

Grazie a una spettacolare prova in Gara 7 contro la Virtus Segafredo Bologna da 16 punti (5/7 da due punti e 2/3 da tre punti), Gigi Datome si laurea MVP UnipolSai delle LBA Finals UnipolSai 2023.

Queste le sue dichiarazioni nel post-gara: “Come sempre abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, siamo stati tutti grandi per vincere quattro partite su sette contro una grandissima squadra. Sono davvero molto felice, grazie a tutti. È incredibile! Vivo e viviamo per queste partite. Un’ansia incredibile, non si dorme da 15 giorni, ma è bellissimo godersi questo momenti con tua moglie, tua figlia. Questa sera c’erano amici, parenti, tutta gente che mi vuole molto bene e una gioia così è ancora più grande”.

Uff stampa LBA