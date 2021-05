Oggi è il giorno del via del Tour de Force chiamato #LBAPlayoff, secondo un calendario che potrebbe portare le squadre a giocare un massimo di 17 partite nei prossimi 34 giorni.

Si parte con Milano – Trento alle 17.30 e a parlare al Corriere della Sera è uno dei possibili protagonisti, Malcolm Delaney: “Oggi giocheremo la partita n° 80 di questa stagione, un numero ridicolo di partite frutto di un calendario pazzesco. Tuttavia per noi le gare ogni 24 ore non saranno un problema, in quanto la squadra ha alternative in tutti i ruoli. Siamo stati costruiti per questo: dopo Supercoppa e Coppa Italia siamo ancora in corsa per due obiettivi e, almeno qui, penso che al completo non ci sia nessuno in grado di batterci in una serie”.

Parla anche Umberto Gandini, stavolta sulle pagine del Resto del Carlino: “Le gare in back-to-back sono state decise dalle società che partecipano alla LBA per agevolare il più possibile l’Olimpia Milano nel suo impegno alle Final Four di Eurolega, che sono un grandissimo traguardo per tutto il movimento. Da un lato è sicuramente è un aggravio delle condizioni di gioco, ma almeno è condiviso da tutti e tutto ciò riduce anche le trasferte, e quindi i costi, dando un prodotto di alto livello ogni giorno”.

Postilla finale per quanto riguarda il pubblico nei palazzetti: “Abbiamo chiesto una deroga per avere spettatori già nei quarti ma ci è stata negata. Siamo ottimisti perché avvenga dalle semifinali: sarebbe un segno di ripartenza importante”.