Le maglie della preseason della Germani Brescia firmate Erreà Sport

Un tributo alla nostra identità, un omaggio alle nostre radici: è questo lo slogan che accompagna la collezione CITY iD 2020, le nuove maglie della preseason firmate da Erreà Sport, Sponsor Tecnico ufficiale di Pallacanestro Brescia.

Le maglie, in versione home (bianca e azzurra) e away (blu) sono ispirate al mondo del lettering creativo e dei graffiti e saranno utilizzate dalla Germani anche in occasione della Supercoppa italiana, la cui formula sarà presentata a breve dalla Lega Basket Serie A non appena sarà formalizzato l’elenco delle squadre che prenderanno parte alla prossima edizione della Serie A.

Alessandro Pediconi

Responsabile Area Comunicazione

Media Director

Pallacanestro Brescia