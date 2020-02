Le maglie special edition di Brindisi per le Final Eight di Coppa Italia

Sesta partecipazione negli ultimi otto anni consecutivi in Lega A. La Happy Casa Brindisi si appresta a partecipare all’edizione 2020 delle Final Eight di Coppa Italia di Lega A. Le migliori otto squadre del girone di andata si affronteranno alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dal 13 al 16 febbraio dando vita a una vera e propria festa dello sport e della pallacanestro italiana.

La rassegna di quattro giorni sarà una vetrina nazionale per tutti gli sponsor che preziosamente supportano e valorizzano il progetto di un popolo intero: “We The South”.

La squadra biancoazzurra scenderà in campo con una divisa prodotta dal fornitore tecnico adidas, special edition per la Zurich Connect Final Eight 2020.

Oltre al title sponsor Happy Casa e ai partner presenti sulla divisa gara campionato (Primiceri, Canale 85, Antenna Sud, Puglia Outlet Village) saranno visibili anche i loghi di Ecotecnica e S&S Confezioni: aziende che hanno deciso di rinnovare la partnership in occasione della F8 in qualità di Top Sponsor fino al termine della stagione sportiva.

Aumenta il suo impegno anche l’azienda Chemgas che affiancherà gli altri Gold sponsor presenti sulla divisa gara campionato (A2A Energiefuture, Di Leo Biscotti, Soavegel e Zanzar Sistem).

Sul pantaloncino gara infine compaiono i loghi di Banca Popolare Pugliese, Istituto Paritario Arcadia e D-Pay.

A partire da domani saranno in vendita al New Basket Store di Corso Garibaldi 29 e sull’e-commerce online www.shop.newbasketbrindisi.it le t-shirt special edition Final Eight 2020 raffiguranti le originali ‘Happy Toons’ dei giocatori e le nuove felpe adidas Brindisi.

Happy Casa Brindisi sarà di scena venerdì 14 febbraio nel quarto di finale previsto contro il Banco di Sardegna Sassari. Diretta nazionale alle ore 18:00 su Rai Sport HD, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

It’s Fi8ht: Forza Brindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi